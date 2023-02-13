Маск – "крутий хлопець", засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер, генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.". Зрештою, так пише Вікіпедія.

Попри всі ці загальновідомі біографічні деталі й, безсумнівно, досягнення, додам, що Ілон Маск – самовдоволений, зверхній персонаж, який раптом вирішив, що уповноважений (невідомо ким) вирішувати долю мільйонів. Я підозрюю, що підштовхнуло американського "олігарха" до такої, погодьтеся, сміливої думки, — його успішне хайпожерство, а також не надто чистоплотні маніпуляції довкола фінансових питань.

Ілон Маск – самовдоволений, зверхній персонаж, який раптом вирішив, що уповноважений (невідомо ким) вирішувати долю мільйонів

Знано, що Маск постачає в Україну системи Starlink, украй необхідні для успішної комунікації війська на передовій, де традиційного інтернету немає. Первинно жест компанії SpaceX та її власника виглядав шляхетно і красиво. Але потім "щось пішло не так". У жовтні минулого року, після успішного наступу ЗСУ на фронті, газета Financial Times повідомила про систематичні перебої у роботі Starlink. У відповідь Маск заявив, що йому банально не заплатили. Але, як з'ясувалося, таке пояснення було, м'яко кажучи, неправдою, оскільки кошти за обслуговування та використання систем були сплачені вчасно. Після цього буря склянці води, здавалося б, ущухла.

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Та ніт. Днями Гвінн Шотвелл, президентка і головна операційна директорка SpaceX, заявила про обмеження, вжиті компанією у справі використання захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Виявляється, кмітливі українці почали встановлювати Starlink на безпілотники й безпомильно вражати ворожі цілі. Гвінн Шотвелл наполягає (зауважмо, після майже річного використання систем у бойових діях), що супутниковий інтернет "ніколи не призначався для використання як зброя".

Свідома маніпуляція, безоглядний (і, як на мене, злочинний) пацифізм?.. Чи, можливо, гра на боці агресора, прикрита "благодійними жестами обмеженої дії"?

Що тут скажеш? Свідома маніпуляція, безоглядний (і, як на мене, злочинний) пацифізм?.. Чи, можливо, гра на боці агресора, прикрита "благодійними жестами обмеженої дії"? Зважаючи на хвилю таких запитань, відповісти на них спромігся і сам Маск. Він визнав, що "Starlink є комунікаційним хребтом України, особливо на передовій, де майже всі інші можливості Інтернету знищені". Але далі, — зверніть увагу на масштабність заяви: "Ми не допустимо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".

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Отакої! Третя світова війна вже триває, причому, за моєю (і не тільки) версією навіть не з 2014 року, — моменту російської анексії Криму і спроби відкусити в України Донбас. Вона точиться з 2007-го, коли Путін виголосив свою "програмну" Мюнхенську промову, а наступного року напав на Грузію. "Спеціальна воєнна операція", а фактично – каральна, геноцидна війна проти України, — лише черговий (і, борони Боже, не останній) етап цієї війни.

Маск це усвідомлює чудово. Але його "пацифізм" має, я б сказав, специфічно-циклічний характер. Він дивом збігається у часі з потугами кремля змусити Україну та коаліцію з понад 70 країн до переговорів. Змусити, очевидно, не від "доброї волі", а через неспроможність побороти Україну мілітарними засобами й, наголошу, через тваринне відчуття власної катастрофічної поразки на полі бою.

"Пацифізм" Маска має, я б сказав, специфічно-циклічний характер. Він дивом збігається у часі з потугами кремля змусити Україну та коаліцію з понад 70 країн до переговорів. Змусити, очевидно, не від "доброї волі", а через неспроможність побороти Україну мілітарними засобами й, наголошу, через тваринне відчуття власної катастрофічної поразки на полі бою

Уперше, як я вже згадував, "миротворчий голуб" від Маска прилетів після успішного наступу ЗСУ на Харківському напрямку. Тоді хайпер і "олігарх" запропонував ні сіло ні впало віддати Росії Крим, а Україні – стати нейтральною державою. Отак запросто: вибачити воєнному злочинцю Путіну та його свиті геноцид українців, ракетні обстріли цивільного населення, тисячі жертв, зруйновану третину країни, — фактично капітулювати перед імперією зла. Тим самим – порятувати її від краху, дати новий імпульс для агресивних зазіхань, підстави для вологих мрій кремлівського діда реанімувати СРСР. "Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу Росії", - ні це не марення Соловйова чи Скабєєвої, це – Маск. Ілон Маск зразка осені 2022-го.

Я розумію, що гроші та сумнівний авторитет інфлюенсера можуть провокувати будь-кого на імпульсивну переоцінку власної персони. Але, даруйте, хто такий Маск, щоб визначати долю мільйонів? Хто він такий, щоб заради хайпу розмінювати поняття свободи для цілих народів на власну популярність?

Третій світовій він хоче запобігти…

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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