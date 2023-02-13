Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Даруйте, а хто такий Маск?
OPINION

Даруйте, а хто такий Маск?

Ігор Гулик
13 лютого, 2023 понедiлок
20:09
Погляд Ігор Гулик

Я, звісно, свідомий, що більшість моїх читачів дасть втямливу відповідь на винесене у заголовок  цих нотаток запитання

Маск – "крутий хлопець", засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер, генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.". Зрештою, так пише Вікіпедія.

Попри всі ці загальновідомі біографічні деталі й, безсумнівно, досягнення, додам, що Ілон Маск – самовдоволений, зверхній персонаж, який раптом вирішив, що уповноважений (невідомо ким) вирішувати долю мільйонів. Я підозрюю, що підштовхнуло американського "олігарха" до такої, погодьтеся, сміливої думки, — його успішне хайпожерство, а також не надто чистоплотні маніпуляції довкола фінансових питань.

Ілон Маск – самовдоволений, зверхній персонаж, який раптом вирішив, що уповноважений (невідомо ким) вирішувати долю мільйонів

Знано, що Маск постачає в Україну системи Starlink, украй необхідні для успішної комунікації війська на передовій, де традиційного інтернету немає. Первинно жест компанії  SpaceX та її власника виглядав шляхетно і красиво. Але потім "щось пішло не так". У жовтні минулого року, після успішного наступу ЗСУ на фронті, газета Financial Times повідомила про систематичні перебої у роботі Starlink. У відповідь Маск заявив, що йому банально не заплатили. Але, як з'ясувалося, таке пояснення було, м'яко кажучи, неправдою, оскільки кошти за обслуговування та використання систем були сплачені вчасно. Після цього буря  склянці води, здавалося б, ущухла.

Читайте також: Твіттер заблокував відомих журналістів, які критикували Ілона Маска

Та ніт. Днями Гвінн Шотвелл, президентка і головна операційна директорка SpaceX, заявила про обмеження, вжиті компанією у справі використання захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Виявляється, кмітливі українці почали встановлювати Starlink на безпілотники й безпомильно вражати ворожі цілі. Гвінн Шотвелл наполягає (зауважмо, після майже річного використання систем у бойових діях), що супутниковий інтернет "ніколи не призначався для використання як зброя".

Свідома маніпуляція, безоглядний (і, як на мене, злочинний) пацифізм?.. Чи, можливо, гра на боці агресора, прикрита "благодійними жестами обмеженої дії"?

Що тут скажеш? Свідома маніпуляція, безоглядний (і, як на мене, злочинний) пацифізм?.. Чи, можливо, гра на боці агресора, прикрита "благодійними жестами обмеженої дії"? Зважаючи на хвилю таких запитань, відповісти на них спромігся і сам Маск. Він визнав, що "Starlink є комунікаційним хребтом України, особливо на передовій, де майже всі інші можливості Інтернету знищені". Але далі, — зверніть увагу на масштабність заяви: "Ми не допустимо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".

Читайте також: Ілон Маск у ролі данайця?

Отакої! Третя світова війна вже триває, причому, за моєю (і не тільки) версією навіть не з 2014 року, — моменту російської анексії Криму і спроби відкусити в України Донбас. Вона точиться з 2007-го, коли Путін виголосив свою "програмну" Мюнхенську промову, а наступного року напав на Грузію. "Спеціальна воєнна операція", а фактично – каральна, геноцидна війна проти України, — лише черговий (і, борони Боже, не останній) етап цієї війни.

Маск це усвідомлює чудово. Але його "пацифізм" має, я б сказав, специфічно-циклічний характер. Він дивом збігається у часі з потугами кремля змусити Україну та коаліцію з понад 70 країн до переговорів. Змусити, очевидно, не від "доброї волі", а через неспроможність побороти Україну мілітарними засобами й, наголошу, через тваринне відчуття власної катастрофічної поразки на полі бою.

"Пацифізм" Маска має, я б сказав, специфічно-циклічний характер. Він дивом збігається у часі з потугами кремля змусити Україну та коаліцію з понад 70 країн до переговорів. Змусити, очевидно, не від "доброї волі", а через неспроможність побороти Україну мілітарними засобами й, наголошу, через тваринне відчуття власної катастрофічної поразки на полі бою

Уперше, як я вже згадував, "миротворчий голуб" від Маска прилетів після успішного наступу ЗСУ на Харківському напрямку. Тоді хайпер і "олігарх" запропонував ні сіло ні впало віддати Росії Крим, а Україні – стати нейтральною державою. Отак запросто: вибачити воєнному злочинцю Путіну  та його свиті геноцид українців, ракетні обстріли цивільного населення, тисячі жертв, зруйновану третину країни, — фактично капітулювати перед імперією зла. Тим самим – порятувати її від краху, дати новий імпульс для агресивних зазіхань, підстави для вологих мрій кремлівського діда реанімувати СРСР. "Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу Росії", - ні це не марення Соловйова чи Скабєєвої, це – Маск. Ілон Маск зразка осені 2022-го.

Я розумію, що гроші та сумнівний авторитет інфлюенсера можуть провокувати будь-кого на імпульсивну переоцінку власної персони. Але, даруйте, хто такий Маск, щоб визначати долю мільйонів? Хто він такий, щоб заради хайпу розмінювати поняття свободи для цілих народів на власну популярність?

Третій світовій він хоче запобігти…

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Технології
ЗСУ
війна з Росією
безпілотник
Ілон Маск
допомога Україні
наступ ЗСУ
Читайте також:
Борислав Береза
Автор Борислав Береза
13 лютого, 2023 понедiлок
Де Баканов? З ним все гаразд...
Дмитро Підручний
12 лютого, 2023 неділя
Підручний відповів Фуркаду на пропозицію повернути росіян до біатлону
Віктор Вихрист
12 лютого, 2023 неділя
Українець, якого порівнювали з Кличком, програв нокаутом
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 41.78
    Продаж 42.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 лютого
20:47
на фото: президент Польщі Анджей Дуда
"Швидко засвоюють знання": Дуда відвідав українських воїнів, які опановують танки Leopard у Польщі
20:39
Урсула фон дер Ляєн
The New York Times позивається проти Єврокомісії: вимагає оприлюднити листування фон дер Ляєн і гендиректора Pfizer щодо антиковідних закупівель
20:19
Ексклюзив
Росіяни хочуть відвоювати позиції на Харківщині, - майор ЗСУ Ганущин
20:08
Швеція Фінляндія НАТО
Німеччина виступила за приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО "без жодних зволікань"
20:03
Ексклюзив
Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії
Нікопольщина потребує підтримки у психологічних та соціальних програмах, - в.о. голови райради Бичков
20:01
Огляд
Перемога України
Переможні новини 355 дня війни: знищення ворожої бригади морпіхів, гаубиці від Данії та історична поставка зі США 
19:39
Крістоф Гойсґен
"Потрібно керуватися виключно військовою необхідністю": глава Мюнхенської конференції з безпеки не відкидає постачання Україні винищувачів
19:12
"Поділився баченням нашої Перемоги": напередодні "Рамштайну" Залужний поспілкувався з генералом Каволі
18:57
Херсонська область
Росіяни обстріляли село Інгулець на Херсонщині: загинула жінка
18:47
російські військові окупанти
Через відмову росіян іти в наступ загарбники формують штурмові підрозділи з мешканців окупованих територій Донеччини, - Генштаб
18:43
Ексклюзив
Байден
Від візиту Байдена до Польщі маємо очікувати геополітичних заяв, - експерт-міжнародник Краєв
18:41
Олексій Резніков
"Будуть нові заступники": Резніков анонсував кадрове і структурне оновлення Міноборони
18:32
на фото: галактика
Телескоп NASA сфотографував найбільшу з відомих спіральних галактик у Всесвіті
18:20
морська міна
У Батумі біля берега вибухнула морська міна
18:19
Інфографіка
Кому належить енергетична інфраструктура України
Кому належить енергетична інфраструктура України
18:13
В Україні завершили роботу над документальною кінотрилогією про спецпризначенців-розвідниківВ Україні завершили роботу над документальною кінотрилогією про спецпризначенців-розвідників
В Україні завершили роботу над документальною кінотрилогією про спецпризначенців-розвідників
18:05
OPINION
Ростислав Павленко
Чому влада спекулює на "Мінських угодах"?
18:04
землетрус
У Румунії стався землетрус магнітудою 5,2
17:54
Фільм "Бачення метелика" вийде у прокат 6 квітня
Фільм "Бачення метелика" вийде у прокат 6 квітня
17:54
У Підмосков'ї виявили застреленим ексчиновника МВС РФ генерал-майора Макарова
17:48
на фото експорт зерна
"Зернова ініціатива": через дії Росії у Босфорі в черзі очікують 145 суден
17:48
Ексклюзив
Придністров'я
Топкерівники Придністров'я мають українські паспорти, - редактор RISE Moldova Тхорик
17:46
Франція
Франція закликала своїх громадян якомога швидше залишити Білорусь
17:45
патріарх Кирил
Росія може використати РПЦ для легітимізації війни проти України, - координатор спецслужб Польщі Жарин
17:34
шоумену з Харкова повідомили підозру у колабораціонізмі
Автору сепаратистського проєкту "Дорожная карта Новороссии": шоумену з Харкова повідомили підозру у колабораціонізмі
17:32
Матеуш Моравецький
Польща передала Україні 250 пострадянських танків і планує відправити ще, - Моравецький
17:16
Інтерв’ю
Петерсон Вест Поінт
Україна не зможе перемогти поки Путін при владі, - професор Вест Поінту Персон
16:58
біженці
Google боротиметься з фейками про українських біженців у Німеччині
16:52
МВФ
В Україні розпочала роботу місія МВФ
16:42
Італія
Італія планує позбавитися залежності від російського газу до кінця року, - міністр Урсо
16:42
Оновлено
Дмитро Підручний (ліворуч )
Біатлон: Лідер збірної України Підручний пропустить індивідуальну гонку на ЧС-2023
16:40
Ексклюзив
Російсько-білоруські навчання
Нові полігони у Білорусі - це створення інфраструктури для армії РФ, - редактор Європейського радіо для Білорусі
16:36
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
"Іржавих автоматів і ватників у Росії вистачить на всіх": головред Defense Express Катков про перспективи нової мобілізації
16:34
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі й активізували повітряну розвідку
16:32
Оновлено
Супербойл-2023, Канзас - Філадіельфія, Партірк Махоумс (в центрі)
У США відбувся головний спортивний матч року - Супербоул, перед грою на стадіоні показали звернення Зеленського
16:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:21
Михайло Федоров
Мінцифри просить НБУ запустити електронну гривню вже цього року
16:15
В Одеському зоопарку визначили "Пари року - 2023"
16:03
OPINION
Вадим Денисенко
Про суспільний договір майбутнього
16:01
Ексклюзив
Фактично вся Донеччина перебуває під тиском збройних сил РФ, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV