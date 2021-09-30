Декласував Джошуа: Абсолютний чемпіон світу назвав Усика геніальним боксером

Про це повідомляє BoxingScene.

За його словами, Усик домінував у поєдинку проти британського важковаговика, а у 12-му раунді був близький, аби його нокаутувати.

"Це був блискучий виступ. Усик декласував Джошуа, переграв його, перебоксував, і навіть зрідка перебивав його в розмінах. Він був близький до того, щоб зупинити його в 12-му раунді. Він - геніальний боксер", - сказав Тейлор, який є абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

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