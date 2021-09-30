Декласував Джошуа: Абсолютний чемпіон світу назвав Усика геніальним боксером
Британський боксер Джош Тейлор назвав блискучою перемогу українця Олександра Усика над Ентоні Джошуа
Про це повідомляє BoxingScene.
За його словами, Усик домінував у поєдинку проти британського важковаговика, а у 12-му раунді був близький, аби його нокаутувати.
"Це був блискучий виступ. Усик декласував Джошуа, переграв його, перебоксував, і навіть зрідка перебивав його в розмінах. Він був близький до того, щоб зупинити його в 12-му раунді. Він - геніальний боксер", - сказав Тейлор, який є абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
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