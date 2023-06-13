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День звільнення Маріуполя: 9 років тому полк "Азов" разом з іншими спецпризначенцями звільнили місто від ворога

13 червня, 2023 вiвторок
16:14
Війна з Росією Маріуполь

13 червня 2014 року місто Маріуполь Донецької області спецбатальйони Нацгвардії "Азов" і "Дніпро" за допомогою спецпідрозділу МВС звільнили від російських окупантів

Про це нагадує пресслужба Азову.

У 2014 році Маріуполь був тимчасово окупований російськими бойовиками, чеченськими найманцями й проросійськими силами з так званої "ДНР". У місті панував хаос, стрілянина, масовані мітинги за приєднання до Росії, захоплення військової частини. Центр міста був перекритий барикадами, містом ходили озброєні люди.

14 квітня українська влада почала АТО, щоб повернути міста сходу України. 9 травня 72-а бригада прорвалася до Маріуполя і знищила барикади сепаратистів. Проте перша фаза штурму провалилася.

На світанку 13 червня почався новий етап. Штаб-квартиру бойовиків зачищала штурмові групи бійців "Азову". Також в операції зі звільнення міста брали участь дві роти батальйону "Дніпро-1", 1-ша бригада Національної гвардії та бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Бій тривав декілька годин. У ході штурму було ліквідовано ключові опорні точки бойовиків, знищено техніку, відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема будівлею міської ради, так званий кріпрайоном на вулиці Грецькій.

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За день до операції з Маріуполя втекла банда "Чечена", одного з лідерів терористів. За підсумком спецоперації було ліквідовано кілька терористів та затримано кілька десятків злочинців.

Місто було під їхнім контролем з 10 травня до 13 червня, коли його звільнили азовці та спецпризначенці.

"Рівно 9 років тому "Азов" звільняв Маріуполь від проросійських сепаратистів, які понад місяць тероризували місто, намагаючись встановити у ньому свою злочинну владу", - згадують військові.

24 січня 2015 року "русскій мір" знову намагався вдертися до українського міста. Ворог обстріляв мікрорайон Східний з "градів". Унаслідок цього загинуло понад 30 мирних жителів та понад сотня зазнали уражень, зокрема й діти.

Згодом День звільнення Маріуполя святкували парадом саме 13 червня.

До 2022 року Маріуполь розвивався та перетворився на європейський центр Приазов’я з історико-культурною спадщиною і промисловими гігантами.

"Маріуполь став для нас справжнім домом. Домом, який ціною життів своїх бійців "Азов" захищав 8 років. У 2022 році Маріуполю судилося стати щитом, який майже три місяці прикривав собою Україну. Найкращі воїни віддали свої життя, аби ворог не зміг стрімко просунутись далі", - згадують захисники.

Під час повномасштабного вторгнення російської армії Маріуполь став одним з головних цілей. Ворог намагався взяти місто обстрілами й бомбардуваннями, депортаціями та фільтраційними таборами, гуманітарною кризою.

Росія сподівалася швидко захопити Маріуполь і перекинути сили на інші напрямки. Коли це не вдалося – розпочала його знищення. Місто майже повністю зруйнували ударами РФ з систем залпового вогню та крилатими ракетами, тоді там не лишилося жодної комунікації та близько 90% інфраструктури.

Маріуполь став символом героїзму його захисників і людської трагедії. Понад два місяці в ньому відчайдушно билися за Україну "Азов", морська піхота, Нацгвардія, прикордонники, поліціянти та сили територіальної оборони.

"Зараз, як і у 2014 році, "Азов" на передовій, в самому епіцентрі доленосних для України подій. Крізь вогонь йде вперед, у кривавих боях звільняючи українські населені пункти. Сьогодні, прямо в ці хвилини, азовці на фронті в надскладних умовах своїми потом та кровʼю пишуть нову історію. Окупанти будуть знищені. Над Маріуполем знову замайорить синьо-жовтий прапор свободи. "Азов" повернеться додому", - наголошують у пресслужбі.

Охочі долучитися до лав "Азову", або перевестися з інших підрозділів, зможуть звернутись за єдиним номером рекрутингового центру бригади для всієї України +38 073 033 4308 або заповнити анкету онлайн.

Рекрутингові центри: Київ - вул. Євгена Коновальця, 36В, Львів - вул. Пекарська, 41,  Одеса - вул. Канатна, 93, Дніпро - вул. Європейська, 30. 

  • 5 травня була дев'ята річниця створення добровольчого полку "Азов". Нині це "Гвардія наступу" - окрема бригада спеціального призначення.
  • 21 травня полк "Азов" оприлюднив відеоспогади про останні дні захисту Азовсталі в Маріуполі. Спогадами поділилися оборонці комбінату, які пройшли полон і повернулися додому.

Росія
Маріуполь
російська армія
Нацгвардiя
Донеччина
русскій мір
Військові новини
Азовсталь
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