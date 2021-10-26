Денісова 27 жовтня відвідає Саакашвілі у в'язниці

Про це Денісова повідомила у Telegram

“Зустрілася із адвокатами Саакашвілі. Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеіла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги. Завтра (27 жовтня – ред.) матиму можливість особисто відвідати Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його утримання", - написала Денісова.



