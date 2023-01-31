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Депутат-втікач Волошин із ОПЗЖ складає мандат, а судилище за його наклепом триває, - десантник Олександр Погребиський

31 січня, 2023 вiвторок
11:03
Суспільство Олег Волошин

Скандальний нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин, який давно перебуває за межами України, складає мандат, при цьому судилище за його наклепом досі триває

Про це написав депутат Київради з фракції "ЄС", воїн-десантник Олександр Погребиський у фейсбуці та пресслужба "Європейської Солідарності".

"Народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин складає свій мандат. А депутат Київради Погребиський свій мандат не складає, а продовжує виконувати свої обов‘язки депутата та військовослужбовця. Але, як то кажуть, є нюанс", – зазначив він.

"Я продовжую ходити на судові засідання по справі, у якій Волошин звинувачує мене у нападі на себе. Але сам нардеп перед початком війни покинув територію України", – розповів Погребиський.

"На останньому засіданні у грудні в суд навіть не з‘явився прокурор, який представляє державне обвинувачення", – додав він. 

Як відомо, 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.  

"З мого боку не було абсолютно жодних дій, у яких мене можна звинувачувати. Я вважаю, що це – абсолютно політичний тиск на мене як на опозиційного українського політика. Це є політичним тиском на політичну партію «Європейська Солідарність», зокрема через ці судові справи", – пояснив тоді Погребиський.

"Якби СБУ вчасно реагувала на антидержавні заклики народних депутатів, зокрема Волошина, коли він дозволяв собі з трибуни казати, що українська держава є не суверенною, то можливо ці люди, які таким чином намагалися його виховати, не робили цих речей", – вважає Погребиський.

"Мені, на відміну від представників влади чи проросійських політиків, нічого боятися. Я захищав і захищаю свою Батьківщину", – наголосив депутат від "Європейської Солідарності".

За наклепом Волошина Олександра Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера "ЄС" Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.  

"Ця справа – це політичний тиск з боку представників ОПЗЖ. Партії, яка є не просто опозиційною в політичному плані для партії, яку я представляю – "Європейська Солідарність", а опозиційною для всієї держави загалом. Та риторика і ті тези, які несуть представники цієї партії, народні депутати і Волошин, є ворожими до державного суверенітету, незалежності нашої з вами держави. І, звісно, це політичний тиск на своїх політичних опонентів за допомогою заяв, ось такого притягнення до справ представників політичних опонентів", – заявив Погребиський після чергового зірваного засідання суду. 

"Хочу зазначити, що ні я, ні політична партія "Європейська Солідарність" не боїмося посіпак Кремля і не боїмося їхнього брудного тиску. Бо ми знаємо, що ми відстоюємо. Ми готові відстоювати до кінця незалежність, територіальну цілісність – і не тільки у парламентській площині. як це робить "Європейська Солідарність". У "Європейській Солідарності" багато представників – учасників війни проти РФ, які в будь-який момент за покликом держави готові у законний спосіб взяти до рук зброю і йти захищати свою Батьківщину", – сказав Погребиський у квітні 2021 року. 

14 вересня 2022 року Печерський суд прислав чергову повістку Олександру Погребиському, який після бойової травми на фронті проходив лікування. "Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з‘явився, бо виконую свої процесуальні забов‘язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений", – повідомив депутат-десантник. 

Як повідомляли ЗМІ, проросійський депутат Волошин втік з України ще до повномасштабного вторгнення. 

Депутат Київради від "Європейської Солідарності", лідер ветеранської організації "Res_Publika. Брати по Зброї" Олександр Погребиський 24 лютого у партійному офісі долучився до організації батальйону тероборони. Погребиський брав участь у захисті столиці та евакуації мешканців Ірпеня, одним з перших увійшов до щойно звільненої від окупантів Бучі і показав моторошні кадри сплюндрованого містечка.

"Ми заїхали одними з перших разом із патрульною поліцією. Те відео із розстріляними цивільними на дорозі, яке бачив весь світ, я знімав на телефон з машини. Це був просто жах… З 2014 року для мене це було найважче. Я багато чого бачив, але Буча залишиться в моїй пам’яті на все життя. Ці розстріляні цивільні… Ми знаходили вбитих хлопців-активістів поруч в недобудовах. З них знущались. Одному викололи очі, відрізали ніс і застрелили. Просто нелюди", – розповів військовий в інтерв'ю.

Після звільненя Киівщини Олександр Погребиський продовжив службу у 46-й бригаді Десантно-штурмових військ, яка брала участь в боях за звільнення Херсонщини та на Донбасі в районі Бахмута і захищала Соледар. У боях отримав контузії і поранення. 

Журналістам 11 січня Олександр Погребиський розповів, що 46-у бригаду недаремно називають "сталевою". 

"Нашу бригаду вже називають сталевою, бо в нас найкращі хлопці. Вони дуже мотивовані, відчувають підтримку командування. Наші командири, комбати, командир бригади завжди з нами на бойових. У нас, якщо виходить підрозділ, то воюють абсолютно всі. У нас мобілізованих десь 80%. У нашому першому складі був переважно оперативний резерв ДШВ, тобто люди, які до початку повномасштабної війни, служили в ДШВ. Я, наприклад, служив у 95-ій. Але після штурмових дій на півдні, звільнення Миколаївщини, Херсонщини, виходу до Дніпра, у нас було багато поранених. 

Тому прийшло багато нових, молодих хлопців без досвіду. Але правильно вибудуване управління (тут подяка комбригу) дозволяє довіряти командирам і мотивує людей іти до кінця. У нас кожен знає, що його не залишать. Є сусіди, але ті, хто показують найвищу ефективність – це ми", – додав  Олександр Погребиський. 

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Європейська солідарність
ОПЗЖ
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