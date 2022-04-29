Держава планує надати понад 53 тис. квартир для 186 тис. вимушених переселенців, - заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



"Квартири в будуть надаватися з ремонтом та мінімально оснащеною технікою та меблями. Всі квартири будуть у державній власності. Після повернення людей у своїй домівки ці квартири надаватимуться людям, які роками стояли у черзі на житло", - наголосив він.

Для будівництва нових квартир обрано 15 областей та Київ. Тимошенко повідомив, що до кінця року планується збудувати 30 тисяч квартир загальною вартістю 36 млрд гривень.

Загальна вартість проєкту з урахуванням викупу квартир становитиме майже 69 млрд гривень.