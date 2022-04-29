Держава планує надати понад 53 тис. квартир для 186 тис. вимушених переселенців, - заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко
Протягом 2022 року планується надати понад 53 тисячі квартир, це має закрити потреби 186 тисяч переселенців
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Квартири в будуть надаватися з ремонтом та мінімально оснащеною технікою та меблями. Всі квартири будуть у державній власності. Після повернення людей у своїй домівки ці квартири надаватимуться людям, які роками стояли у черзі на житло", - наголосив він.
Для будівництва нових квартир обрано 15 областей та Київ. Тимошенко повідомив, що до кінця року планується збудувати 30 тисяч квартир загальною вартістю 36 млрд гривень.
Загальна вартість проєкту з урахуванням викупу квартир становитиме майже 69 млрд гривень.
- Нагадаємо, в Україні затвердили список територій, переселенці з яких можуть отримати допомогу. Перелік затверджених територіальних громад можна переглянути за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
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