Держдеп: Україна не шукає конфлікту з РФ, це пропаганда й дезінформація
Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Україна не прагне конфлікту з Росією
Про це вона сказала на брифінгу за підсумками засідання Ради Росія-НАТО, передає РБК-Україна.
"Росія сконцентрувала понад 100 тисяч солдатів біля кордону з Україною. Москва дотримується все більш агресивної риторики, поширюючи дезінформацію і пропаганду, що це Україна шукає конфлікту, а не Росія. Це неправда", - повідомила Венді Шерман.
Вона наголосила, що це РФ напала на Україну у 2014 році.
"Це Росія продовжує розпалювати війну на Сході України, яка коштувала вже майже 14 тисяч життів", - зауважила Венді Шерман.
- Нагадаємо, заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що США не дозволять закрити двері в НАТО для нових країн і не обговорюватимуть перспективи вступу України до НАТО без участі Києва.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав переговори РФ і НАТО складними й заявив, що залишилися серйозні розбіжності щодо України.
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