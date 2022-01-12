Держдеп: Україна не шукає конфлікту з РФ, це пропаганда й дезінформація

Про це вона сказала на брифінгу за підсумками засідання Ради Росія-НАТО, передає РБК-Україна.



"Росія сконцентрувала понад 100 тисяч солдатів біля кордону з Україною. Москва дотримується все більш агресивної риторики, поширюючи дезінформацію і пропаганду, що це Україна шукає конфлікту, а не Росія. Це неправда", - повідомила Венді Шерман.



Вона наголосила, що це РФ напала на Україну у 2014 році.



"Це Росія продовжує розпалювати війну на Сході України, яка коштувала вже майже 14 тисяч життів", - зауважила Венді Шерман.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що США не дозволять закрити двері в НАТО для нових країн і не обговорюватимуть перспективи вступу України до НАТО без участі Києва.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав переговори РФ і НАТО складними й заявив, що залишилися серйозні розбіжності щодо України.

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