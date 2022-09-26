Держнагороди отримали 2135 бійців трьох бригад, які боронять Донеччину, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 вересня, подякував та відзначив воїнів, які боронять Україну на Донеччині
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
"Я дякую усім, хто захищає нашу державу! Особливо хочу сьогодні відзначити воїнів, які боронять Україну зараз на Донеччині", - сказав він.
Окремо, за оборону на Бахмутівському напрямку, Зеленський відзначив бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Також, "а рішучі і грамотні дії при звільненні нашої території", президент відзначив воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади.
"Загалом 2135 бійців цих трьох бригад вже відзначені державними нагородами", - зазначив Володимир Зеленський.
- 24 вересня бійця 93-ої бригади ЗСУ, чиє тіло знайшли в Ізюмі, було відзначено "Золотою Зіркою".
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