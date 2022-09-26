Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Я дякую усім, хто захищає нашу державу! Особливо хочу сьогодні відзначити воїнів, які боронять Україну зараз на Донеччині", - сказав він.

Окремо, за оборону на Бахмутівському напрямку, Зеленський відзначив бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Також, "а рішучі і грамотні дії при звільненні нашої території", президент відзначив воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади.

"Загалом 2135 бійців цих трьох бригад вже відзначені державними нагородами", - зазначив Володимир Зеленський.

24 вересня бійця 93-ої бригади ЗСУ, чиє тіло знайшли в Ізюмі, було відзначено "Золотою Зіркою".