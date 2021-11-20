Держстат назвав головних торгових партнерів України у 2021 році

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За підсумками трьох кварталів товарообіг України та Китаю збільшився до 13,4% та сягає $13,9 млрд.

До трійки лідерів також увійшла Польща, частка якої у зовнішньому обороті України складає 7,7% ($8,05 млрд) та Німеччина - 7,7% ($8,04 млрд).

Загалом 43,5% зовнішнього обороту України припадає на європейські країни.

Росія, яка у 2018 році була лідером рейтингу, а у 2019 і 2020 роках опустилася на друге місце, зараз перебуває на четвертій позиції з часткою 7,1%, або $7,35 млрд.