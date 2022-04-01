"Деструктивна позиція РФ не дозволить уникнути відповідальності": МЗС про блокування Москвою місії ОБСЄ в Україні

Про це йдеться на сайті МЗС.



"Через позицію Російської Федерації відсьогодні припиняється мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, серед ключових завдань якого були зменшення напруги та розбудова миру, стабільності та безпеки. Блокування мандата місії підтверджує свідомий вибір Москви на користь подальшого ведення агресивної війни проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія не зацікавлена в роботі СММ ОБСЄ, яка мала фіксувати порушення російськими загарбниками норм міжнародного гуманітарного права, фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності.



"Втім, деструктивна позиція РФ не дозволить уникнути відповідальності ані її військовому та політичному керівництву, ані безпосереднім виконавцям злочинних наказів. Україна завжди підтримувала мандат СММ ОБСЄ та наголошує на своїй зацікавленості у продовженні моніторингової діяльності місії в межах усієї міжнародно визнаної території нашої держави", - йдеться в повідомленні.

У МЗС також підтримали зусилля польського головування та Генеральної секретарки ОБСЄ для забезпечення ефективної присутності ОБСЄ в Україні.



Раніше Росія відмовилася продовжувати мандат спостережної місії ОБСЄ, яка працювала на території України. Сполучені Штати вважають таке рішення безвідповідальним та невиправданим.

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