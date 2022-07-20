Детективи НАБУ спільно з розвідниками евакуювали українського воїна з тимчасово окупованого Півдня

Про це повідомили в Telegram Головного управління розвідки МО.

Відомо, що евакуйований український військовий не зазнав ушкоджень і його передали командуванню.

Цей випадок - чергове підтвердження ефективної співпраці детективів Національного антикорупційного бюро зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення ГУР разом з колегами з інших відомств провели більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.

12 липня ГУР повідомило, що на Херсонщині звільнили з російського полону 5 українців.

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