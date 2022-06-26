Російський опозиціонер розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Дії президента Росії Володимира Путіна продиктовані абсолютно божевільною свідомістю параноїка. Президент РФ хоче увійти в історію як творець нової Російської імперії, а для цього йому треба знищити незалежну державу Україну та українців як окремий народ", - зазначив Ейдман.

Опозиціонер додав, що в Росії все залежить від однієї особи - президента Володимира Путіна.

"Путін довів, що його дії не можна аналізувати з точки зору раціональних міркувань. Росія - цілком персоналістська диктатура, все залежить від рухів пальця правої ноги Путіна. Завтра він прокинеться у поганому настрої й скаже: "Давайте бомбити Литву". І почнеться ядерна війна. Третя світова не почнеться, адже Росія не має союзників, навіть Білорусь не хоче воювати за Путіна", - зауважив Ігор Ейдман.

20 червня Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче знищити Україну та заперечує "саму ідею існування української нації".

24 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін хотів знищити Україну, але ця мета зазнала невдачі.

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