Дії Путіна продиктовані божевільною свідомістю параноїка, - російський опозиціонер Ігор Ейдман
Соціолог Ігор Ейдман вважає, що дії президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна продиктовані божевільною свідомістю параноїка
Російський опозиціонер розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Дії президента Росії Володимира Путіна продиктовані абсолютно божевільною свідомістю параноїка. Президент РФ хоче увійти в історію як творець нової Російської імперії, а для цього йому треба знищити незалежну державу Україну та українців як окремий народ", - зазначив Ейдман.
Опозиціонер додав, що в Росії все залежить від однієї особи - президента Володимира Путіна.
"Путін довів, що його дії не можна аналізувати з точки зору раціональних міркувань. Росія - цілком персоналістська диктатура, все залежить від рухів пальця правої ноги Путіна. Завтра він прокинеться у поганому настрої й скаже: "Давайте бомбити Литву". І почнеться ядерна війна. Третя світова не почнеться, адже Росія не має союзників, навіть Білорусь не хоче воювати за Путіна", - зауважив Ігор Ейдман.
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