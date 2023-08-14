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Дихання може впливати на формування пам'яті людини, - дослідження

14 серпня, 2023 понедiлок
08:32
Наука психологічне здоров'я

Дослідники з Японії виявили, що наші моделі дихання та їхній вплив на мозок можуть зміцнити або послабити здібності людини до формування пам’яті

Про це інформує ScienceAlert.

Зазначається, що природне та спонтанне дихання нашого організму називається медулярною дихальною активністю, на честь довгастого мозку – центру контролю дихання головного мозку. Особливо важливим є невелике скупчення нейронів у так званому комплексі пре-Бьотцінгера, які містяться всередині довгастого мозку.

Нейробіолог Нодзому Накамура з медичного університету Хіого в Японії каже, що дихання є фундаментальною дією для життєзабезпечення ссавців. За його словами, останні дослідження показують, що дихання може впливати на стан людського мозку.

У цьому новому дослідженні вчені втручалися в скупчення нейронів у мозку генетично модифікованих мишей. Вони виявили, що коли миші тимчасово припиняли дихати, вони були менш здатними формувати важливі спогади під час тестів на розпізнавання об’єктів і формування страху.

До того ж паузи в диханні також впливають на активність гіпокампа мозку під час пригадування - ключового для зберігання довгострокової та короткочасної пам’яті. У подальших тестах примусове нерегулярне дихання покращувало пам’ять мишей, тоді як уповільнення дихання погіршувало її.

Попереднє дослідження тієї ж команди вже продемонструвало, що перемикання від видиху до вдиху на початку або в середині процесу згадування сповільнювало людей. Після цього було проведено ще одне дослідження, у якому використовували сканування мозку, аби зв’язати погіршення пам’яті з дезактивацією скронево-тім’яного з’єднання. Воно виконує багато різних завдань, обробляючи інформацію зсередини та ззовні тіла та виявляючи відповідні реакції.

Автори наукової статті припускають, що навмисне коригування наших моделей дихання може допомогти в інших терапевтичних способах.

"Визначення детальної ролі дихання та молекулярних механізмів у мозку є предметом майбутніх досліджень, щоб зрозуміти вплив стресостійкості. Спосіб маніпулювання диханням і застосування дихальних вправ буде мати вирішальне значення для лікування та терапії депресії та нервово-психічних розладів", - стверджує нейробіолог Накамура.

  • Також вчені з’ясували, що здорова молода людина може померти, витримавши шість годин тепла при 35°C в поєднанні зі 100% вологості. Нещодавні нові дослідження свідчать про те, що цей поріг може бути навіть нижчим.
Світ
Здоров'я
Японія
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