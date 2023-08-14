Дихання може впливати на формування пам'яті людини, - дослідження

Про це інформує ScienceAlert.

Зазначається, що природне та спонтанне дихання нашого організму називається медулярною дихальною активністю, на честь довгастого мозку – центру контролю дихання головного мозку. Особливо важливим є невелике скупчення нейронів у так званому комплексі пре-Бьотцінгера, які містяться всередині довгастого мозку.

Нейробіолог Нодзому Накамура з медичного університету Хіого в Японії каже, що дихання є фундаментальною дією для життєзабезпечення ссавців. За його словами, останні дослідження показують, що дихання може впливати на стан людського мозку.

У цьому новому дослідженні вчені втручалися в скупчення нейронів у мозку генетично модифікованих мишей. Вони виявили, що коли миші тимчасово припиняли дихати, вони були менш здатними формувати важливі спогади під час тестів на розпізнавання об’єктів і формування страху.

До того ж паузи в диханні також впливають на активність гіпокампа мозку під час пригадування - ключового для зберігання довгострокової та короткочасної пам’яті. У подальших тестах примусове нерегулярне дихання покращувало пам’ять мишей, тоді як уповільнення дихання погіршувало її.

Попереднє дослідження тієї ж команди вже продемонструвало, що перемикання від видиху до вдиху на початку або в середині процесу згадування сповільнювало людей. Після цього було проведено ще одне дослідження, у якому використовували сканування мозку, аби зв’язати погіршення пам’яті з дезактивацією скронево-тім’яного з’єднання. Воно виконує багато різних завдань, обробляючи інформацію зсередини та ззовні тіла та виявляючи відповідні реакції.

Автори наукової статті припускають, що навмисне коригування наших моделей дихання може допомогти в інших терапевтичних способах.

"Визначення детальної ролі дихання та молекулярних механізмів у мозку є предметом майбутніх досліджень, щоб зрозуміти вплив стресостійкості. Спосіб маніпулювання диханням і застосування дихальних вправ буде мати вирішальне значення для лікування та терапії депресії та нервово-психічних розладів", - стверджує нейробіолог Накамура.