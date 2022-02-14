"Динамо" дізналось суперника у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 14 лютого, відбулося жеребкування плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Жереб визначив турнірну сітку від 1/8 фіналу і аж до фінального матчу.



В 1/8 "Динамо" зіграє проти "Спортінга". У чвертьфіналі кияни, якщо переможуть португальців, зустрінуться з переможцем матчу "Мідтьюлланн" – "Бенфіка".







Усі стадії плей-офф відбуваються у форматі одного матчу. Півфінали та фінал пройдуть на стадіоні "Коловре" у швейцарському Ньоні.



Базова дата 1/8 фіналу - 1-2 березня. 1/4 фіналу - 15/16 березня. Півфінал - 22 квітня, а фінал - 25 квітня.



Сітка юнацької Ліги УЄФА:



1/8 фіналу:



"Ліверпуль" - "Генк"



"Реал" - "Атлетіко"



АЗ – "Ювентус"



"Динамо" - "Спортінг"



"Манчестер Юнайтед" – "Борусія" Дортмунд



"Жиліна" - "Зальцбург"



ПСЖ – "Севілья"



"Мідтьюлланн" - "Бенфіка"

9 лютого в 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" U-19 перемогло однолітків з іспанського "Депортиво".

1/4 фіналу:АЗ/"Ювентус" – "Ліверпуль"/"Генк"ПСЖ/"Севілья" – "Жиліна"/"Зальцбург""Манчестер Юнайтед"/"Борусія" Дортмунд - "Реал"/"Атлетико"Півфінал:Переможець матчу 4 – Переможець матчу 2

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