"Динамо" дізналось суперника у юнацькій Лізі УЄФА
В 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" зіграє проти лісабонського "Спортінга"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 14 лютого, відбулося жеребкування плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Жереб визначив турнірну сітку від 1/8 фіналу і аж до фінального матчу.
В 1/8 "Динамо" зіграє проти "Спортінга". У чвертьфіналі кияни, якщо переможуть португальців, зустрінуться з переможцем матчу "Мідтьюлланн" – "Бенфіка".
Усі стадії плей-офф відбуваються у форматі одного матчу. Півфінали та фінал пройдуть на стадіоні "Коловре" у швейцарському Ньоні.
Базова дата 1/8 фіналу - 1-2 березня. 1/4 фіналу - 15/16 березня. Півфінал - 22 квітня, а фінал - 25 квітня.
Сітка юнацької Ліги УЄФА:
1/8 фіналу:
"Ліверпуль" - "Генк"
"Реал" - "Атлетіко"
АЗ – "Ювентус"
"Динамо" - "Спортінг"
"Манчестер Юнайтед" – "Борусія" Дортмунд
"Жиліна" - "Зальцбург"
ПСЖ – "Севілья"
"Мідтьюлланн" - "Бенфіка"
1/4 фіналу:
АЗ/"Ювентус" – "Ліверпуль"/"Генк"
ПСЖ/"Севілья" – "Жиліна"/"Зальцбург"
"Динамо"/"Спортінг" - "Мідтьюлланн"/"Бенфіка"
"Манчестер Юнайтед"/"Борусія" Дортмунд - "Реал"/"Атлетико"
Півфінал:
Переможець матчу 1 – Переможець матчу 3
Переможець матчу 4 – Переможець матчу 2
- 9 лютого в 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" U-19 перемогло однолітків з іспанського "Депортиво".
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