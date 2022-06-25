"Динамо" не відпустило ключового футболіста в США
Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський міг опинитись в МЛС
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
За інформацією журналіста, "Динамо" не відпустило Буяльського грати в США.
"Наскільки мені відомо, Буяльський отримав запрошення з США, з МЛС, але цей перехід не відбувся. «Динамо» не відпустило його. Не знаю, в чому причина. Можливо, не влаштувала ціна. Можливо, Віталій відмовився", – сказав Циганик.
У минулому сезоні 29-річний Віталій Буяльський зіграв 22 матчі, забив 9 голів і віддав 2 асисти.
Transfermarkt оцінює хавбека у 9 млн євро.
- 24 червня стало відомо, що футболіст збірної України Олександр Зубков близький до трансферу в донецький "Шахтар".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе