"Динамо" не відпустило ключового футболіста в США

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

За інформацією журналіста, "Динамо" не відпустило Буяльського грати в США.

"Наскільки мені відомо, Буяльський отримав запрошення з США, з МЛС, але цей перехід не відбувся. «Динамо» не відпустило його. Не знаю, в чому причина. Можливо, не влаштувала ціна. Можливо, Віталій відмовився", – сказав Циганик.

У минулому сезоні 29-річний Віталій Буяльський зіграв 22 матчі, забив 9 голів і віддав 2 асисти.

Transfermarkt оцінює хавбека у 9 млн євро.

24 червня стало відомо, що футболіст збірної України Олександр Зубков близький до трансферу в донецький "Шахтар".

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