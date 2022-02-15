"Динамо" розгромило "Кайрат" у контрольному матчі на зборах

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч "Динамо" і "Кайрата" завершився розгромною перемогою киян з рахунком 4:0. Голи забили Олександр Сирота, Віктор Циганков і Владислав Кулач. Ще один раз у свої ворота відзначився футболіст казахського клубу.



Контрольний матч



15 лютого



"Динамо" – "Кайрат" – 4:0



Голи: Кассабулат, 7 (авт.), Сирота, 63, Циганков, 74, Кулач, 85



15 лютого у контрольному матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" поступився "Маріуполю".