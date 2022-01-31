"Динамо" розгромило "Лудогорець" у першому матчі на других зборах
У стартовому матчі другого зимового тренувального збору київське "Динамо" розгромило болгарський "Лудогорець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Другий зимовий збір "Динамо" проводить у Туреччині. Як і минулого року, київське "Динамо" другий збір почало контрольною зустріччю з чинним чемпіоном Болгарії – "Лудогорцем".
Матч закінчився впевненою перемогою "Динамо" з рахунком 4:1. За киян забили Денис Гармаш, Вітіньйо, Ілля Шкурін і Микола Шапаренко.
Товариський матч
31 січня
"Динамо" - "Лудогорець" 4:1
Голи: Гармаш, 16 (пен.), Вітіньйо, 38, Шапаренко, 47, Шкурін, 75 - Десподов, 78 (пен.)
- 31 січня у заключному матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" переміг сербську "Црвену Звезду".
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