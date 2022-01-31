"Динамо" розгромило "Лудогорець" у першому матчі на других зборах

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Другий зимовий збір "Динамо" проводить у Туреччині. Як і минулого року, київське "Динамо" другий збір почало контрольною зустріччю з чинним чемпіоном Болгарії – "Лудогорцем".



Матч закінчився впевненою перемогою "Динамо" з рахунком 4:1. За киян забили Денис Гармаш, Вітіньйо, Ілля Шкурін і Микола Шапаренко.



Товариський матч



31 січня



"Динамо" - "Лудогорець" 4:1



Голи: Гармаш, 16 (пен.), Вітіньйо, 38, Шапаренко, 47, Шкурін, 75 - Десподов, 78 (пен.)

31 січня у заключному матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" переміг сербську "Црвену Звезду".