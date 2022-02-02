"Динамо" відіграло два голи та здобуло вольову перемогу у матчі з сербами на других зборах
У контрольному матчі на зборах у Туреччині київське "Динамо" перемогло сербські "Чукарички"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Динамо" з рахунком 3:2. До 70-ї хвилини сербські "Чукарички" мали перевагу в два м'ячі, але після цього Микола Шапаренко, Віталій Буяльський і Вітіньйо принесли киянам перемогу.
Контрольний матч
2 лютого
"Динамо" – "Чукарички" – 3:2 (0:2)
Голи: Шапаренко, 70 (пен.), Буяльський, 72, Вітіньйо, 83 – Раконьяк, 16, Чолович, 17
"Динамо" (1-й тайм): 71. Бойко, 24. Тимчик, 6. Бурда, 34. Сирота, 44. Дубінчак, 8. Шепелєв, 9. Бражко, 14. де Пена, 99. Антюх, 19. Гармаш, 28. Кулач.
"Динамо" (2-й тайм): 1. Бущан, 94. Кендзьора, 25. Забарний, 89. Боль, 20. Караваєв, 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 29. Буяльський, 22. Вітіньйо, 15. Циганков, 17. Ванат (41. Бєсєдін, 83).
- 31 січня у заключному матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" переміг сербську "Црвену Звезду".
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