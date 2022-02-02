"Динамо" знайшло в Росії нового форварда для Луческу, - ЗМІ
Київське "Динамо" має інтерес до колумбійського форварда російського "Сочі" Матео Кассьєрра
Про це повідомляє російське видання Sport24.
За інформацією джерела, президент "Динамо" Ігор Суркіс уже встиг поспілкуватися із власником "Сочі" Борисом Ротенбергом та обговорити можливий переїзд колумбійського футболіста у Київ.
У Києві не готові заплатити за трансфер Матео Кассьєрри 9–10 млн євро, тому трансфер наразі малоймовірний, але переговори продовжуються.
24-річний Кассьєрра у поточному сезоні забив 8 голів у 11 матчах чемпіонату Росії. Раніше він виступав за нідерландські "Аякс" і "Гронінген", колумбійський "Депортіво Калі", аргентинський "Расінг Авельянеда" та португальський "Белененсеш".
- Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".
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