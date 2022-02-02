"Динамо" знайшло в Росії нового форварда для Луческу, - ЗМІ

Про це повідомляє російське видання Sport24.



За інформацією джерела, президент "Динамо" Ігор Суркіс уже встиг поспілкуватися із власником "Сочі" Борисом Ротенбергом та обговорити можливий переїзд колумбійського футболіста у Київ.



У Києві не готові заплатити за трансфер Матео Кассьєрри 9–10 млн євро, тому трансфер наразі малоймовірний, але переговори продовжуються.



24-річний Кассьєрра у поточному сезоні забив 8 голів у 11 матчах чемпіонату Росії. Раніше він виступав за нідерландські "Аякс" і "Гронінген", колумбійський "Депортіво Калі", аргентинський "Расінг Авельянеда" та португальський "Белененсеш".

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".