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Для частини населення з 1 жовтня знижено тариф на електроенергію: скільки заплатимо

1 жовтня, 2021 п'ятниця
08:28
Економіка Тарифи на електроенергію

Для українців, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, тариф на електроенергію з 1 жовтня знизиться на 14% і складатиме 1,44 грн/кВт-год

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №859 від 11 серпня, опублікованій на Урядовому порталі.

Згідно з текстом документу, тариф для споживачів нижче 250 кВт-год на місяць знизиться на 14% до 1,44 грн/кВт-год з 1 жовтня. Для споживачів більше 250 кВт-год на місяць ціни залишаться на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Зазначається, що нові тарифи на електроенергію для населення починають діяти з 1 жовтня.

Постанова також передбачає, що фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів будуть діяти по 30 квітня 2022 року включно.

  • Нагадаємо, Кабмін 11 серпня знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,68 грн/кВт для усіх інших.
  • Як зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тариф буде знижено для абсолютної більшості населення, адже 80% домогосподарств споживає до 250 кВт-год на місяць

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тарифи
електроенергія
комуналка
тариф на електрику
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