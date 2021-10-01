Для частини населення з 1 жовтня знижено тариф на електроенергію: скільки заплатимо
Для українців, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, тариф на електроенергію з 1 жовтня знизиться на 14% і складатиме 1,44 грн/кВт-год
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №859 від 11 серпня, опублікованій на Урядовому порталі.
Згідно з текстом документу, тариф для споживачів нижче 250 кВт-год на місяць знизиться на 14% до 1,44 грн/кВт-год з 1 жовтня. Для споживачів більше 250 кВт-год на місяць ціни залишаться на рівні 1,68 грн/кВт-год.
Зазначається, що нові тарифи на електроенергію для населення починають діяти з 1 жовтня.
Постанова також передбачає, що фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів будуть діяти по 30 квітня 2022 року включно.
- Нагадаємо, Кабмін 11 серпня знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,68 грн/кВт для усіх інших.
- Як зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тариф буде знижено для абсолютної більшості населення, адже 80% домогосподарств споживає до 250 кВт-год на місяць
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