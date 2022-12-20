Для Путіна 30 грудня буде символічною точкою нового відліку, бо цього дня було створено СРСР, - політолог Шлінчак
Віктор Шлінчак, керівник правління Інституту світової політики, вважає, що 30 грудня Путін може заявити про створення нового Радянського Союзу разом з Білоруссю, можливо, і з іншими країнами
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я думаю, що 30 грудня для Путіна буде точкою нуль, з якою він почне якийсь відлік. Нагадаю, що 100 років тому, як раз 30 грудня, було проголошено про створення СРСР. І знаючи, як би це банально не звучало, що Путін постійно готується до якихось дат, тому я не виключаю, що можливо 30 грудня він захоче вийти на трибуну і заявити про створення нового Радянського Союзу разом з Білоруссю, а можливо ще з якимись іншими країнами. На мою думку, у нього на меті така історія є", - зазначив керівник правління Інституту світової політики.
Віктор Шлінчак підкреслив, що Путін хотів загарбати Україну та приєднати до Росії, що вже не секрет, і це всі прекрасно розуміють.
"За тиждень ми зрозуміємо, з чим повернувся Путін із Мінська. Очевидно, що Лукашенко буде петляти до останнього, тому що він дуже ревно ставиться до обмеження будь-якої своєї влади. Не виключно, що Путін приїздив нагадати, що саме він зберіг Лукашенка на посаді президента. І очільник РФ буде настоювати, аби Лукашенко погодився на створення юридичної держави, яку бачить Путін", - припустив Шлінчак.
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