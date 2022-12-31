Американський дипломат і професор Стенфордського університету Майкл Макфол прочитав публічну лекцію під назвою "Причини та наслідки вторгнення Путіна в Україну", де поділився своїми думками щодо справжньої мети військової операції Кремля, а також можливими сценаріями розвитку збройного конфлікту, інформує BBC.

За його словами, офіційна позиція російської влади про те, що вторгнення в Україну – реакція Москви на "агресивну політику НАТО", є внутрішньо суперечливою і не витримує критики. Щобільше, донедавна взаємини Росії з НАТО навіть не згадувалися Москвою у проблемному ключі.

"Я був присутній на всіх зустрічах і за всіх телефонних розмов Обами з Путіним і з Медведєвим. І я не пригадую жодного випадку, коли ми б обговорювали проблему відносин Росії з НАТО", - запевнив Макфол.

Справжні причини вторгнення, вважає професор, криються у внутрішній політиці Москви. Демократичні процеси, що призвели до зміни влади в Грузії (2003 рік) та України (2004), а пізніше – в Єгипті, Лівії та Сирії (2011) у Кремлі вважають результатом цілеспрямованих дій Вашингтона.

Програш Віктора Януковича на президентських виборах в Україні керівна верхівка РФ сприйняли в тому ж ключі. Для Кремля це стало останньою краплею, оскільки з погляду Володимира Путіна будь-яка перемога США прирівнюється до програшу Москви та утиску російських інтересів.

"Реальна загроза Путіну – не розширення НАТО, а демократизація сусідніх країн", – упевнений колишній посол. Демократичний вибір України ставить під загрозу одразу два найважливіші кремлівські наративи: "окремої української нації не існує" і "ми не такі, як вони".

Однак як введення військ до Афганістану стало "початком кінця" для радянської імперії, так вторгнення в Україну - початок кінця Росії, упевнений Макфол.

"Наша мета - допомогти Україні перемогти, - резюмує дипломат. - Це не лише в інтересах України, а й в інтересах Європи, а також запорука глобальної безпеки та урочистостей демократичних ідей".

З 2012 по 2014 рік (до анексії Криму) Макфол представляв у Росії інтереси Вашингтона як посол, а до того обіймав посаду спеціального помічника Барака Обами з питань нацбезпеки. Його вважають архітектором "політики перезавантаження" у відносинах Москви та Вашингтона.

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