"Дніпро-1" - "АЕК Ларнака": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією букмекерів, дніпряни є фаворитами першої зустрічі. На перемогу СК "Дніпро-1" коефіцієнт 2,48. Виграш "АЕК Ларнаки" прогнозують у 2,78. Нічия - 3,24.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Команда, яка програє, вилетить у Лігу конференцій.

Матч-відповідь запланований на 25 серпня.

Ліга Європи

Кваліфікація. Плей-офф раунд. Перший матч

18 серпня

"Дніпро-1" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр)

Кошице, стадіон Kosicka futbalova arena

Початок о 21:00

Пряма трансляція на "2+2"

11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунській "Університаті Крайові" та вибула з єврокубків.

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