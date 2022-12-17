До Естонії прибула піхотна рота армії США

Про це повідомляє ERR з посиланням на заяву командира 2-ї піхотної бригади полковник Маті Тікерпуу.

"Разом із ротою прибув командний пункт батальйону, що дає нам змогу інтегрувати в бригаду новий маневровий підрозділ. Завдяки цьому ми зможемо не тільки проводити спільні тренування, а й підвищити бойовий потенціал з'єднання", - сказав він.

Раніше на Мадридському саміті НАТО президент Джо Байден пообіцяв посилити східний фланг альянсу. США вирішили перекинути в Естонію піхотну роту, ракетні системи HIMARS, а також системи командування та управління.

"Ми раді можливості служити пліч-о-пліч із нашими союзниками. Ми зможемо обмінятися досвідом, налагодити взаємодію і зміцнити зв'язки", - зазначив командир артилерійської бригади 1-ї піхотної дивізії США, полковник Річард Айкена.

Зазначається, що перекидання американського підрозділу до Естонії дозволить 2-й піхотній бригаді розширити практику взаємодії із союзниками.

Крім того, країни співпрацюють у питаннях побудови естонської дивізії НАТО. Зокрема Естонія приєднається до американської програми U.S. Warfighter. Вона складається із серії навчань, за підсумками яких проводяться екзаменаційні маневри армійських корпусів та дивізій.

В Естонії також знаходиться бойова група передових сил НАТО. До її складу під керівництвом Великої Британії входять частини збройних сил Франції та Данії, а також один експерт з Ісландії. Повітряний простір країн Балтії охороняють винищувачі ВПС Німеччини.

16 липня Держдеп США схвалив продаж Естонії РСЗВ HIMARS та іншої зброї на $500 млн. У Держдепі США підкреслили, що угода про продаж зброї "сприятиме досягненню військових цілей Естонії щодо оновлення потенціалу та подальшого підвищення оперативної сумісності зі США та іншими союзниками". Окремо наголошувалось, що продаж зброї Естонії "не змінить основний військовий баланс у регіоні".

3 грудня ЗМІ повідомили, що Естонія підписала з американським Агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки договір про закупівлю реактивних систем залпового вогню HIMARS на понад $200 млн.

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