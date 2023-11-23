До нематеріальної культурної спадщини України зарахували обряди "Гоніння гадюк" і заплітання весільної коси
До списку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли обряди "Гоніння гадюк" і заплітання весільної коси. Вони розповсюджені на Донбасі
Про це йдеться в указі Мінкульту.
Обряд "Гоніння гадюк" має дохристиянське коріння, але з часом набув нових значень. Він був зафіксований у селі Іскра Великоновосілківського району Донецької області та Нижньодуванській громаді Сватівського району Луганської області. Знання та вміння передаються від покоління до покоління.
"Обряд присвячений початку Великого Посту. Адже піст — це час покаяння в усіх поганих вчинках. Хоча обряд, скоріш за все, походить із дохристиянських вірувань, але з прийняттям християнства він набув нових рис. Учасники обряду – виключно чоловіки. Вони повинні очистити оселю від злих духів, злиднів, лиха, всіляких хвороб та напастей, які називають гадюками, гадами. Адже у народних уявленнях гади мали тільки негативне сприйняття. Це можна побачити в народних казках, прикметах та прислів’ях", — розповіли в Мінкульті.
Чоловіки ходять від хати до хати й пропонують очистити дім від гадюк. За це їм дають гостинці: чоловікам підносять чарку, а хлопчиків пригощають цукерками, горіхами тощо.
Завершується дійство за селом в степу спаленням паличок, за допомогою яких виганяли з обійстя змій, та загальною вечерею з того, чим пригощали господарі.
Обряд заплітання весільної коси розповсюджений у селищі Білокуракине Сватівського району Луганської області.
У регіоні коси заплітають у два ряди, додаючи кольорові стрічки. Обряд супроводжувався обрядовими піснями, в яких оспівується краса, чистота і порядність дівчини. Після цього дівчині вдягали вінок, який плели дружки на дівич-вечорі. Це оберіг, який пов'язували із сонцем та небом. Одягали дівчину в традиційне українське вбрання та взували в червоні чоботи.
- Улітку обряд приготування зливаної каші, який практикується в селищі міського типу Карнаухівка Дніпропетровської області, поповнив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.
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