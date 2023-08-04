Страва з Дніпропетровщини поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України
Обряд приготування зливаної каші, який практикується в селищі міського типу Карнаухівка, поповнив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
Традиція приготування тісно пов'язана з історією селища Карнаухівка, що на Дніпропетровщині, від часу його заснування у 1737 році. Водночас не виключено, що такі чи подібні обряди побутували й на інших територіях України.
"Свою назву елемент "зливана каша" отримав завдяки тому, що ця страва готувалася гуртом. Обряд приготування прив'язаний до символічного відзначення завершення весняних польових робіт. Мешканці селища у святковому вбранні збиралися на знакових місцях просто неба – левадах, майданах, у різних куточках селища, зносили продукти. Оскільки все залежало від того, які продукти принесли мешканці селища, вулиці, тому й зливана каша виходила в кожного своя", - розповіли в Мінкульті.
Єдиного рецепта приготування цієї страви немає. Основні принципи передаються з покоління в покоління, зазначили в Мінкульті.
"Для приготування страви використовують великий п'ятивідерний казан і такі інгредієнти, як: пшоно, рис, картоплю, сало, курячий гуляш, яйця, цибулю, різні спеції. Готують зливану кашу просто неба на вогнищі, завдяки чому вона має неперевершений смак", - розповіли у відомстві.
Там зазначили, що основна мета приготування страви – об'єднати громаду в спільному занятті.
- У липні стало відомо, що Україна просить визнати спадщиною ЮНЕСКО писанки й кобзарські традиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе