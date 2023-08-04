Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Традиція приготування тісно пов'язана з історією селища Карнаухівка, що на Дніпропетровщині, від часу його заснування у 1737 році. Водночас не виключено, що такі чи подібні обряди побутували й на інших територіях України.

"Свою назву елемент "зливана каша" отримав завдяки тому, що ця страва готувалася гуртом. Обряд приготування прив'язаний до символічного відзначення завершення весняних польових робіт. Мешканці селища у святковому вбранні збиралися на знакових місцях просто неба – левадах, майданах, у різних куточках селища, зносили продукти. Оскільки все залежало від того, які продукти принесли мешканці селища, вулиці, тому й зливана каша виходила в кожного своя", - розповіли в Мінкульті.

Єдиного рецепта приготування цієї страви немає. Основні принципи передаються з покоління в покоління, зазначили в Мінкульті.

"Для приготування страви використовують великий п'ятивідерний казан і такі інгредієнти, як: пшоно, рис, картоплю, сало, курячий гуляш, яйця, цибулю, різні спеції. Готують зливану кашу просто неба на вогнищі, завдяки чому вона має неперевершений смак", - розповіли у відомстві.

Там зазначили, що основна мета приготування страви – об'єднати громаду в спільному занятті.