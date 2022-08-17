Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".

"Після ударів по військових базах окупантів в Криму, настрої та відношення кримчан до війни змінились. Протягом минулого тижня ми спостерігали, як люди активно покидали територію півострова. В основному це були громадяни РФ, які покидали Крим через Керченський міст", - розповіла Ташева.

Постійна представниця Президента України в АР Крим наголосила, що кримчани розуміють, що Росія використовує півострів для військових цілей.

"Зараз спостерігаються дуже великі черги на вокзалах в Криму. В сторону Керченського мосту теж спостерігається велика черга з автомобілів громадян РФ. Загалом кримчани розуміли та розуміють, що Росія використовує півострів для військових цілей. Крим виконує головну тилову функцію для армії РФ. А ще краще почали розуміти, що відбувається, громадяни РФ, які приїхали в окупований Крим. Вони розуміють, що їм вже пора виїжджати з території півострова", - додала вона.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи, у міноборони Росії заявили про детонацію на складі з боєприпасами.

На військовому аеродромі у Гвардійському, Сімферопольського району в окупованому Криму, 16 серпня пролунали вибухи.