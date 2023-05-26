Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Серед функцій нового катера – патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника.

Як уточнює АрміяInform, бронекатер успішно пройшов усі етапи заводських та державних випробувань, на ньому встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.

Однією з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Катер спроєктований "Дослідно-проєктним центром кораблебудування" (м. Миколаїв).