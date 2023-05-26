До складу ВМС Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча"
26 травня до складу ВМС Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча". Він пройшов усі етапи заводських і державних випробувань
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Серед функцій нового катера – патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника.
Як уточнює АрміяInform, бронекатер успішно пройшов усі етапи заводських та державних випробувань, на ньому встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.
Однією з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.
Катер спроєктований "Дослідно-проєктним центром кораблебудування" (м. Миколаїв).
- У січні ЗСУ уразили на Дніпрі поблизу Херсона катер, який окупанти привласнили для військових цілей.
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