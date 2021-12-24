"Документ є нікчемним": в указі Зеленського про зовнішню політику немає ВР, яка комунікує з іншими парламентами, - депутат Київради
Депутат Київради Василь Попатенко вважає юридичною тавтологією указ Володимира Зеленського про те, що лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ мають право висловлюватися з питань зовнішньої політики України
Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Цей указ він є юридичною тавтологією. З одного боку, дійсно, президент, міністр закордонних справ та прем'єр відповідальні за зовнішню політику держави. Це виписано і в Конституції, і в чинних законах, тому навіщо це було дублювати в указі - це велике питання", - сказав депутат.
Він вважає, що цим указом начебто забороняється виступати з зовнішньополітичними позиціями будь-кому іншому.
"Ми розуміємо, що в цьому переліку забули Верховну Раду, тобто в нас є законодавчий орган держави, який є легітимним і обирається прямим голосуванням. Чомусь про ВР не сказано ні слова, хоча у нас є певні робочі органи міжпарламентські з НАТО, ПАРЄ, куди делегуються наші депутати. Вони тепер що - повинні узгоджувати свою позицію з президентом чи міністром закордонних справ? Таких повноважень президенту щось забороняти такого не було і це в Конституції не передбачено. Цей указ є нікчемним. Я сподіваюсь, що хтось його опротестує в КСУ", - заявив Попатенко.
- Президент Володимир Зеленський 22 грудня видав указ, згідно з яким лише президент України, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ мають право висловлюватися з питань зовнішньої політики України.
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