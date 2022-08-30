Документальна стрічка "Лінія атаки" про збірну України з волейболу отримала відзнаки у Франції та США

Про це повідомляє Укрінформ.

Як йдеться у повідомленні, документальний фільм "Лінія атаки", присвячений національній чоловічій збірній Україні з волейболу, увійшов до офіційної програми Beausoleil Côte d’Azur International FICTS Festival du Cinema Sportif у Франції і здобув Platinum Winner Award на 55-му міжнародному кінофестивалі WorldFest в Г’юстоні (США).

"Фільм, який присвячений підготовці та виступу національної команди на чемпіонаті Європи-2021, розповідає про гравців та тренерський штаб збірної", - пише Укрінформ.

Зазначається, що автором стрічки став футбольний блогер та функціонер Тарас Герега, а продюсером та режисером Павло Черепін. Стрічка була створена за підтримки компанії "Епіцентр К".

"Стрічка була знята ще у 2021 році та серед іншого мала на меті створити підґрунтя для популяризації волейболу в країні перед чемпіонатом Європи 2023 року, який мав проходити в Україні. Повномасштабна військова агресія Росія поставила під сумнів можливість проведення турніру в країні, проте національна збірна робить все від себе залежне, щоб гідно представити Україну на європейському форумі. Адже це дасть змогу в черговий раз привернути увагу світу до нашої держави, яка героїчно протистоїть військовій агресії", - сказав Тарас Герега.

"Ми маємо важливу місію – тримати Україну в полі зору міжнародних медіа і усіх можливих світових аудиторій, зокрема, спортивних. Те, що українські спортсмени продовжують виступати і перемагати у світі, а жовто-сині прапори майорять на трибунах футбольного стадіону у Глазго чи волейбольної арени в Катовіце – вже маленька перемога. А саме з багатьох маленьких і складеться в підсумку велика й найголовніша", - зазначив Черепін.