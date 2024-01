Європа нарешті відчула загрозу від РФ і посилила допомогу Україні, - Піонтковський

Відбуваються потужні зустрічі з лідерами держав країн Балтії – Литви, Латвії й Естонії, уже починають з’являтися напівофіційні заяви. З Естонії прилетіла новина про те, що триває певний процес, коли країни – представники Заходу намагаються вступати чи інтенсифікувати процес перемир’я. І одразу наголосили, аналізуючи ситуацію, що це би лягало в карту інтересів Путіна.

Тиск на користь капітуляції України виходить з одного джерела, він завжди звідти виходив, - це так зване ліволіберальне крило Демократичної партії, яке контролює всю так звану якісну пресу. На нас уже кілька місяців спрямовується потік статей The New York Times, The Washington Post, The Hill, Newsweek тощо: контрнаступ провалено, та ви що - українці все одно ніколи не зможуть перемогти росіян, великі жертви, це все потрібно припинити – нумо думати про перемир’я.

Нічого такого, жодних сигналів не надходило з американської адміністрації, хоча їй можна багато чого закидати щодо непоспіху в розгортанні американської допомоги.

Ви згадали про візит Зеленського в балтійські країни: вчора, виступаючи разом із литовським президентом на пресконференції, він уперше досить різко публічно дорікнув на недостатню допомогу, особливо в ситуації, коли Росія концентрує неймовірну кількість наступальних засобів, намагаючись придушити українську систему оборони, спрямувати град ракет, які отримують з Ірану.

Дуже позитивно на цьому фоні звучить, на жаль ще маловідома в Україні, заява трьох лідерів Республіканської партії.

Трьох голів комітетів при палаті представників. Це все відомі друзі України – голова комітету з іноземних справ Майкл Маккол, голова комітету зі збройних сил Майк Роджерс і голова комітету з розвідки Майк Тернер.

Цей документ на 30 аркушах називається «План перемоги в Україні», він різко критикує недостатню, нерішучу допомогу країни, американської адміністрації. І що дуже цікаво - цей документ критикує наративи трампістський республіканців, які весь час повторюють, що треба перевіряти допомогу - невідомо, куди вона дівається, чи розкрадається, чи ні. Наголошується, що проведено 74 аудити Пентагоном і не виявлено жодного випадку нецільового використання американської військової допомоги.

Документ закликає адміністрацію Байдена різко посилити постачання озброєнь. А насамперед політично чітко сформулювати, що метою є перемога – перемога України, вивід окупаційних військ з усієї території України. Перелічуються ті озброєння, які мають постачатися в абсолютно інших кількостях, винищувачі F-16, ATACMS. Про ATACMS у нас тепер є точна інформація: так, їх надали, проте дальністю 100 миль, а є кваліфікація 180, і документ вимагає їх постачати, відповідно, різко посилити ПРО.

Крім того, вимагається негайно конфіскувати й передати на допомогу Україні 300 мільярдів заморожених російських коштів. До речі, цю вимогу розглядають в адміністрації: сьогодні Bloomberg повідомляє, що президент Байден виступив на підтримку такого рішення. Тепер усе залежить від європейців, адже більшість цих коштів розташовані в Європі. Але я знову підтверджую: з офіційних структур Республіканської партії жодних пропозицій щодо тиску на Україну з метою перемир’я нема – навпаки, є цей дуже потужний документ Республіканської партії, який вимагає сконцентруватися на перемозі в Україні.

Чим ще важливий цей документ – що за таких настроїв у Республіканській партії неможливо припустити, щоб найближчими днями маленька групка трампістів змогла заблокувати фінансову допомогу Україні. Скільки вже разів, уже аж набридло прогнозувати, але ще раз стверджую: за такого настрою Республіканської партії блокування фінансової допомоги Україні неможливо. Гадаю, найближчими днями це питання буде вирішено.

Не виключаю, що республіканці зараз так налаштовані дуже цікаво й дуже позитивно для нас, судячи з цього документу й з учорашнього передвиборчого виступу кандидатки від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Рейганівське крило Республіканської партії пропонує зробити питання про недостатню допомогу, що межує зі зрадою України з боку байденівської адміністрації, центральним елементом передвиборчої кампанії Республіканської партії.

І в цій атмосфері я просто не бачу, як може статися, щоб республіканці блокували цю фінансову допомогу.

Ніхто, звісно, не тиснутиме на Україну, тому що тиск і так відбувається. Починаючи від ракет TAURUS і закінчуючи авіацією. Не хочу розганяти зраду, але це покрокове, «піпеткове» підтримування України, коли йдеться про важливе важке озброєння й про кількість його, насторожує. Не хочеться вірити в неприємні для нас сценарії. Зрозуміло, що наш бюджет прив’язаний до американської допомоги. І коли починають говорити про передачу нам 300 мільярдів заморожених російських активів – це може бути паліативним моментом, адже щоб ухвалити таке рішення, теж має бути ціла низка процедур, а тут питання часу.

Ви маєте рацію, це процедурне питання, починаючи від політичного рішення. До речі, з’ясувалася така деталь: більша частина цих коштів, 210 мільярдів, - у Бельгії, там розташований архів цінних паперів ЄС. Це в жодному разі не може бути заміною тій фінансовій, меншій, як видається, допомозі у 61 мільярд, адже це не станеться сьогодні, навіть за найсприятливіших умов. А судячи з останніх заяв Зеленського та військово-політичного керівництва України щодня, йдеться про години й дні, пов’язані з повітряними атаками на українську інфраструктуру й просто на українських мирних жителів.

Це чудовий емоційний порив - ви буквально цитуєте ті самі фрази з цього документу республіканців. Моя порада українському політикуму й передусім Раді: цей документ з’явився на сайті палати представників тиждень тому, а чомусь жодної реакції з України не було. Я розумію, що президенту Зеленському, Офісу президента, можливо, не дуже зручно надто позитивно про нього висловлюватися, адже він різко критикує байденівську адміністрацію, а президент працює з президентом.

Але це документ Конгресу - є Верховна Рада, є міжпарламентські зв’язки. Я пропоную негайно зробити маневр: документ підписаний трьома головами провідних комітетів палати представників, республіканцями, - це оборона, розвідка й зовнішня політика. Є три таких самих голови у Верховній Раді – голова з оборони, розвідки. Я б на їхньому місці негайно полетів у США, провів з цими колегами нараду, створили б таку робочу групу з шести голів комітетів: троє цих чудових республіканців – Маккол, Роджерс і Тернер і троє голів українських комітетів, щоби вони стали постійно обговорювати план перемоги України, обговорювати й реалізовувати її, чинити тиск на Конгрес і Раду на відповідні урядові механізми реалізації.

Це дуже потужний наш союзник формується зараз, рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським.

І воно справедливо – нашими з вами словами - критикує Байдена за недостатню активність підтримки України. Там рекомендують негайно перекласти українську мову в усіх ЗМІ, там чудова підбірка подій від 2014 року, усіх тих етапів, на яких байденівська адміністрація весь час гальмувала, гальмувала передачу новіших, технологічних засобів оборони. Ви ж пам’ятаєте, якими болісними були торги про надання спочатку «хаймарсів», потім «петріотів», потім «абрамсів» і, нарешті, «атакмсів». Це нова тенденція: Республіканська партія, здається, формує свою виборчу кампанію як критику Байдена за невиконання ролі лідера вільного світу. І це позитивна тенденція, обов’язково її потрібно максимально підтримати з боку України.

Питання російської агресії проти України буде в порядку денному Давоського форуму. Радше всього Кремль також працює з певними середовищами.

Ми бачили реакцію Європи в наш найважчий день у Вашингтоні. 12 грудня, коли візит Зеленського зазнав невдачі, коли він не зміг переконати американський конгрес підписати цей законопроєкт, і це викликало дуже потужну реакцію в Європі, низку важливих заяв і кроків, ухвалення пакетів допомоги Україні. Не треба мені про Орбана нагадувати, ми добре знаємо, що проєкт на 50 мільярдів затвердили. І політично важливе запрошення розпочати переговори про прийняття до ЄС для країни, що воює, є безпрецедентним. І пакети фінансової допомоги, які надали додатково скандинавські країни, і прискорення процесу передачі скандинавськими країнами літаків.

І критика, серйозна критика американських вагань і затримок. Наприклад, у різкій заяві міністрів закордонних справ Франції та Великої Британії. Ці побоювання Європи… Європа дуже конкретно сприйняла попередження. Американська адміністрація, намагаючись добитися цього затвердження фінансового плану, попереджала дуже чітко, що відмова призведе до війни. Я пам’ятаю, як Остін – дай, Боже, йому здоров’я, він зараз після операції – сидів за столом і казав: я зараз змушений, я зараз розглядаю плани перекидання американських солдатів у Європу, тому що

в разі відмови від фінансування та успіху Путіна нам доведеться воювати з росіянами - розумієте, до чого все йде?

Йому не вдалося переконати членів палати, які вагалися, але на європейців це справило величезне враження, Європа зараз різко посилила свою політичну підтримку Україні.

На мій погляд, на форумі ця тенденція буде домінувати. І цим неодмінно має скористатися українська делегація. Ще раз закликаю українців і політикум, насамперед Верховну Раду, негайно відреагувати на цей документ, зробити його міжпарламентським документом. Ще раз повторюю свою пропозицію створити постійну комісію трьох голів. Трьох голів, про яких я згадував - Тернер, Роджерс і Маккол, і трьох голів в українській Верховній Раді. Зробити її політичним «Рамштайном». Розумієте, були сподівання, що «Рамштайн» буде один раз на місяць збиратися й планувати перемогу України. Але він не виконав цю роль, перетворився на повідомлення про ті поставки озброєнь, які на цей момент американці здійснили. А повинен бути орган, який щодня спільно планує перемогу України, політично вирішує, що потрібно для цієї перемоги.