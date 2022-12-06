Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідження провів Фонд народонаселення ООН, і виявилося, що населення невеликої країни вдвічі більше, ніж повідомляв уряд.

Зазначається, що така кількість населення може призвести країну до катастрофічних економічних наслідків. Наразі середній дохід на душу населення у країні становить 930 фунтів стерлінгів. Також, за новими даними виходить, що на 10 тисяч населення приходиться по одному лікарю.

У повідомленні йдеться, що це робить Папуа Нову Гвінею однією з найбідніших країн у світі - на рівні з Сенегалом та Суданом.

Daily Mail відзначає, що уряд збентежений новими даними настільки, що відмовив у публікації дослідження в самій країні.

"Хай то буде 17 млн, чи 13 млн, чи 10, факт є фактом: економіка моєї країни настільки погана, а доступність роботи настільки низька, що я не можу забезпечити адекватну освіту, медицину, побудувати інфраструктуру та правопорядок", - прокоментував ситуацію, що склалася, прем'єр-міністр країни Джеймс Марапе.

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