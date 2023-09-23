Довгої війни бути не може: путінська верхівка може зберегти владу лише одним способом, - Піонтковський
Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що люди в оточенні Путіна можуть зберегти владу лише одним способом – позбутися Путіна й запропонувати Заходу та Україні свої послуги з організованого виведення російських військ з окупованих територій
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Жодної концепції довгої війни бути не може. Подивіться, сьогодні ситуація на фронті доволі успішно складається для української сторони, і це за відсутністю авіації та ATACMS. А уявіть собі, що зараз було б двісті літаків F-16 та дві сотні ATACMS. Про яку довгу війну можна говорити? Все це закінчилося б у такі приблизно терміни, як азербайджанська антитерористична операція в Нагірному Карабасі. Оця реальність встала зараз перед людьми в оточенні Путіна", - зауважив політолог.
Андрій Піонтковський додав, що радянські люди виросли на фільмі про Штірліца й чудово пам’ятають останні дні фюрера у бункері. Про що думали тоді "Гіммлери"? Вони прагнули укласти мир з американцями з єдиною метою - зберегти владу у повоєнній Німеччині.
"Саме про це думають і путінські "гіммлери". Вони наразі міркують лише про одне: як зберегти владу в Росії, яка зазнає поразки у війні. Зберегти владу вони можуть лише одним способом – позбутися Путіна й запропонувати Заходу та Україні свої послуги з організованого виведення російських військ з окупованих територій. Тому нам, можливо, не доведеться навіть довго чекати реалізації цієї психологічної велетенської загрози для Путіна та його режиму, що прозвучала у Вашингтоні. Бо вона може реалізуватися набагато раніше, ніж весною", - припустив Піонтковський.
За його словами, якщо уявити, що взяття українською армією Бахмута чи Токмака відбудеться за тиждень-два, то це стане неодмінним тригером вибуху всередині путінської силової верхівки. Бо ми живемо зараз у новій реальності війни – в реальності неминучості, невідворотності поразки путінської Росії.
- 15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.
- Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.
- 22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS
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