Другий етап війни неминучий, він буде масштабнішим та жорстокішим і Україна готується до цього, - НАТО

Про це повідомляє Digi24.

"На нас чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо на другий етап, ще складніший, цієї війни, яка, схоже, затягується", - сказав Джоаене.

За його словами, через це союзники вирішили постачати Україні адаптовані до нової ситуації типи озброєння та засудив масові вбивства мирних жителів окупантами, назвавши це військовими злочинами РФ.

Відповідаючи на запитання, чи очікує Альянс, що армія Путіна продовжить навмисне вбивство мирних жителів, він відповів:

"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Вона матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення", - додав Джоаене.

Нагадаємо, українська розвідка попереджає, що російські спецслужби планують теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

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