Про подробиці конкурсу повідомляє суспільний мовник України.

У другому півфіналі за право змагатися у фіналі конкурсу боротимуться представники 16 країн.

Хто виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2023

Данія: Reiley – "Breaking My Heart"

Вірменія: Brunette – "Future Lover"

Румунія: Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and On)"

Естонія: Alika — "Bridges"

Бельгія: Gustaph — "Because Of You"

Кіпр: Andrew Lambrou — "Break A Broken Heart"

Ісландія: Diljá — "Power"

Греція: Victor Vernicos — "What They Say"

Польща: Blanka — "Solo"

Словенія: Joker Out — "Carpe Diem"

Грузія: Iru — "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks — "Like An Animal"

Австрія: Teya & Salena — "Who The Hell Is Edgar?"

Албанія: Albina & Familja Kelmendi — "Duje"

Литва: Monika Linkytė — "Stay"

Австралія: Voyager — "Promise"

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Де дивитися другий півфінал Євробачення-2023

Суспільне вестиме пряму трансляцію другого півфіналу Євробачення-2023 на кількох платформах.

Телебачення

Трансляція наживо другого півфіналу Євробачення-2023 розпочнеться на телеканалі Суспільне Культура о 22:00. Коментуватиме шоу з коментаторської кабінки у Ліверпулі Тімур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом Євробачення, а цьогоріч був ведучим Церемонії відкриття Євробачення-2023.

Перед цим, з 21:30 на телеканалі Суспільне Культура стартує "ПередЄвроШоу". Ведучі Дмитро Захарченко й Анна Заклецька спілкуватимуться з гостями студії про підготовку й очікування від пісенного конкурсу.

Діджитал-платформа

Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна буде дивитися на:

Окрім того, на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде слухати та спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.

Застосунок "Дія"

Євробачення-2023 можна також дивитися в застосунку "Дія". Покрокова інструкція:

Відкрити додаток "Дія", пройти авторизацію.

Натиснути в меню пункт "Послуги", який знаходиться внизу екрана.

Серед варіантів послуг знайти "Дія.TV", натиснути.

Обрати телеканал "Суспільне Культура HD".

Дивитися пряму трансляцію "Євробачення 2023".

Як голосувати

Українці зможуть голосувати за виконавців, які їм найбільше сподобалися, у другому півфіналі й у фіналі пісенного конкурсу.

Після завершення виступів 16 учасників у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете проголосувати.

Коли на Євробаченні-2023 виступлять представники України

Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.

Окрім того, у гранд-фіналі Євробачення 13 травня на сцені Ліверпуля між виступами учасників з'являться учасники конкурсу різних років: Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти GO-A і Kalush Orchestra