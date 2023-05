Про подробиці конкурсу повідомляє суспільний мовник України.

У другому півфіналі за право змагатися у фіналі конкурсу боротимуться представники 16 країн.

Данія: Reiley – "Breaking My Heart"

Вірменія: Brunette – "Future Lover"

Румунія: Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and On)"

Естонія: Alika — "Bridges"

Бельгія: Gustaph — "Because Of You"

Кіпр: Andrew Lambrou — "Break A Broken Heart"

Ісландія: Diljá — "Power"

Греція: Victor Vernicos — "What They Say"

Польща: Blanka — "Solo"

Словенія: Joker Out — "Carpe Diem"

Грузія: Iru — "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks — "Like An Animal"

Австрія: Teya & Salena — "Who The Hell Is Edgar?"

Албанія: Albina & Familja Kelmendi — "Duje"

Литва: Monika Linkytė — "Stay"