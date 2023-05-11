Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Другий півфінал Євробачення-2023: де й коли дивитися в Україні, хто виступатиме та як голосувати

Другий півфінал Євробачення-2023: де й коли дивитися в Україні, хто виступатиме та як голосувати

11 травня, 2023 четвер
13:08
Культура Євробачення-2023

У четвер, 11 травня, в Ліверпулі відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023"

Про подробиці конкурсу повідомляє суспільний мовник України.

У другому півфіналі за право змагатися у фіналі конкурсу боротимуться представники 16 країн. 

Хто виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2023

  • Данія: Reiley –  "Breaking My Heart"

  • Вірменія: Brunette – "Future Lover"

  • Румунія: Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and On)"

  • Естонія: Alika — "Bridges"

  • Бельгія: Gustaph — "Because Of You"

  • Кіпр: Andrew Lambrou — "Break A Broken Heart"

  • Ісландія: Diljá — "Power"

  • Греція: Victor Vernicos — "What They Say"

  • Польща: Blanka — "Solo"

  • Словенія: Joker Out — "Carpe Diem"

  • Грузія: Iru — "Echo"

  • Сан-Марино: Piqued Jacks — "Like An Animal"

  • Австрія: Teya & Salena — "Who The Hell Is Edgar?"

  • Албанія: Albina & Familja Kelmendi — "Duje"

  • Литва: Monika Linkytė — "Stay"

  • Австралія: Voyager — "Promise"

Читайте також: Євробачення-2023: визначились перші фіналісти пісенного конкурсу

Де дивитися другий півфінал Євробачення-2023

Суспільне вестиме пряму трансляцію другого півфіналу Євробачення-2023 на кількох платформах.

Телебачення

Трансляція наживо другого півфіналу Євробачення-2023 розпочнеться на телеканалі Суспільне Культура о 22:00. Коментуватиме шоу з коментаторської кабінки у Ліверпулі Тімур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом Євробачення, а цьогоріч був ведучим Церемонії відкриття Євробачення-2023.

Перед цим, з  21:30 на телеканалі Суспільне Культура стартує "ПередЄвроШоу". Ведучі Дмитро Захарченко й Анна Заклецька спілкуватимуться з гостями студії про підготовку й очікування від пісенного конкурсу.

Діджитал-платформа

Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна буде дивитися на:

Окрім того, на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде слухати та спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.

Застосунок "Дія"

Євробачення-2023 можна також дивитися в застосунку "Дія". Покрокова інструкція: 

  • Відкрити додаток "Дія", пройти авторизацію.

  • Натиснути в меню пункт "Послуги", який знаходиться внизу екрана.

  • Серед варіантів послуг знайти "Дія.TV", натиснути.

  • Обрати телеканал "Суспільне Культура HD".

  • Дивитися пряму трансляцію "Євробачення 2023".

Як голосувати

Українці зможуть голосувати за виконавців, які їм найбільше сподобалися, у другому півфіналі й у фіналі пісенного конкурсу. 

Після завершення виступів 16 учасників у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете проголосувати.

Коли на Євробаченні-2023 виступлять представники України

Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.

Окрім того, у гранд-фіналі Євробачення 13 травня на сцені Ліверпуля між виступами учасників з'являться учасники конкурсу різних років: Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти GO-A і Kalush Orchestra

Євробачення
Україна
Велика Британiя
Читайте також:
Євробачення-2023
10 травня, 2023 середа
Євробачення-2023: визначились перші фіналісти пісенного конкурсу
9 травня у москві парад
9 травня, 2023 вiвторок
Приїхати на парад до Москви Токаєва попросив Китай, Пашиняна - Іран, а Лукашенко - політичний ескортник, - політтехнолог Голобуцький
10 травня, 2023 середа
Путін оголосив про військові збори для росіян, які перебувають у запасі
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 37.9
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
11 травня
13:20
У Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС
Сербія відмовилася від ідеї спростити процедуру надання громадянства росіянам після застереження ЄС, - FT
13:13
Окупанти, ЗАЕС
"Росіяни божевільні, але не настільки": в Енергоатомі оцінили ризики для ЗАЕС у разі контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі
13:13
Царьов, Святаш і Марков
Виявлено нові докази підтримки РФ: підозру в держзраді отримали екснардепи Царьов, Святаш і Марков
13:12
порт Усть-Дунайськ
Під час війни в Україні приватизували майна на 2,3 млрд грн
12:57
Google
Суд у Москві оштрафував Google на 3 млн рублів за "фейки" про російську агресію в Україні
12:53
Ракета Storm Shadow
Велика Британія вже доставила в Україну крилаті ракети Storm Shadow, - CNN
12:46
росгвардія омон
На тимчасово окуповані території півдня України зайшли росгвардійці: боротимуться з партизанами
12:28
Оновлено
РФ обстріляла Слов'янськ С-300
РФ обстріляла Слов'янськ ракетами С-300: загинула жінка, пошкоджено дві багатоповерхівки й приватні будинки
12:20
Буданов
"Прапор, за крадіжку якого росіянин відгріб по мордяці": український стяг, відбитий на саміті ПАЧЕС, передадуть на благодійність
12:18
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що ЗСУ потребують більше часу на підготовку до контрнаступу
12:02
OPINION
Михайло Басараб
Росія неприховано прагне "білорусизувати" Грузію
12:00
Очільник МЗС України вперше прибув до Гватемали
Історичний візит: очільник МЗС України вперше прибув до Гватемали
11:54
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Після деокупації Київщини досі не впізнаним залишається 191 тіло, а зниклими безвісти – 281 людина
11:35
Партнерський матеріал
Студенти Університету культури за допомогою ШІ створили фільм про Михайла Поплавського
11:18
на фото паводок у Києві
Паводок у Києві: рівень води у Дніпрі знову піднявся після значного падіння
11:16
Ексклюзив
кримінальне провадження
У Тернополі квартирант судді ПАГС напав на журналістку Еспресо
11:12
енергосистема
Енергетики за добу відновили електропостачання 9500 споживачам у Херсонській та Донецькій областях
11:10
нафта ембарго санкції
Протягом року в РФ осіло на $1 млрд підсанкційних товарів, які ЄС відправляв транзитом в інші країни, - FT
11:04
крилата ракта "Калібр"
Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки серед них ракетоносіїв
10:54
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: скільки коштують долар та євро 11 травня
10:46
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Путін починав війну в Україні кількістю 200 тис. солдатів, а зараз 360 тис. росіян беруть участь у бойових діях, - полковник ЗСУ Селезньов
10:35
Направив російську ракету на миколаївську багатоповерхівку
Допоміг скоригувати ракетний удар РФ по багатоповерхівці в Миколаєві: ворожому інформатору повідомили про підозру
10:24
ЗРК Patriot
Україна отримала для наступу 600 видів західних озброєнь, - речник командування армії США в Європі та Африці
10:20
білоруські військові
У Білорусі почалися навчальні збори для військовозобов'язаних
10:05
Херсон
У Херсоні скоротять комендантську годину з 16 травня
10:02
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні, поранені щонайменше 4 військових
10:02
OPINION
Юрій Бутусов
Богуслаєв проситься в Росію
09:50
РФ атакувала населені пункти Запоріжжя касетними снарядами
РФ атакувала населені пункти Запоріжжя касетними снарядами та іншим озброєнням: 8 поранених, перебита газова труба
09:42
На Херсонщині знайшли 11 катівень та 13 місць несвободи
На Херсонщині знайшли 11 катівень та 13 місць несвободи, які організували окупанти
09:18
Губернатор Курської області звинуватив Україну в обстрілі села
Губернатор Курської області звинуватив Україну в обстрілі села: пошкоджена електропідстанція
09:13
Оновлено
Туніс, синагога Ель-Гріба в Ер-Ріаді
Кількість жертв стрілянини біля синагоги у Тунісі зросла до шести
09:07
мародерство у російській армії
Під приводом "евакуації" окупанти мародерять на Запоріжжі та Херсонщині: крадуть автотранспорт, оргтехніку і матеріальне майно, - Маляр
08:50
Херсон
Били з танків, авіації, артилерією й "градами": на Херсонщині через ворожі обстріли загинула людина, одна поранена
08:44
Гурт Imagine Dragons випустив кліп, який зняли в Україні
Гурт Imagine Dragons випустив кліп, який зняли в розбомбленому українському селі
08:22
Нікополь
Уночі росіяни атакували Нікополь: пошкоджено 3 будинки, авто та обірвана лінія електропередачі, ЗСУ збили дрон
08:12
військові навчання
Канада та Латвія спільно організують навчання з розвитку лідерських навичок для українських військових
08:02
Інфографіка
ЗСУ знищили втрати рф
ЗСУ за добу ліквідували 610 російських військових, 12 бронемашин та 14 артсистем
08:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Путінська "остання ніч з колишнім гаремом"
08:00
"Вест Гем", Ліга конференцій
Ліга конференцій: де та коли дивитись півфінальні матчі турніру
07:46
Хосе Мануель Альбарес Буено
Під час головування у Раді ЄС Іспанія зосередиться на підтримці України, - Блінкен
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV