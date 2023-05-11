Другий півфінал Євробачення-2023: де й коли дивитися в Україні, хто виступатиме та як голосувати
У четвер, 11 травня, в Ліверпулі відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023"
Про подробиці конкурсу повідомляє суспільний мовник України.
У другому півфіналі за право змагатися у фіналі конкурсу боротимуться представники 16 країн.
Хто виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2023
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Данія: Reiley – "Breaking My Heart"
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Вірменія: Brunette – "Future Lover"
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Румунія: Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and On)"
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Естонія: Alika — "Bridges"
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Бельгія: Gustaph — "Because Of You"
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Кіпр: Andrew Lambrou — "Break A Broken Heart"
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Ісландія: Diljá — "Power"
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Греція: Victor Vernicos — "What They Say"
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Польща: Blanka — "Solo"
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Словенія: Joker Out — "Carpe Diem"
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Грузія: Iru — "Echo"
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Сан-Марино: Piqued Jacks — "Like An Animal"
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Австрія: Teya & Salena — "Who The Hell Is Edgar?"
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Албанія: Albina & Familja Kelmendi — "Duje"
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Литва: Monika Linkytė — "Stay"
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Австралія: Voyager — "Promise"
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Де дивитися другий півфінал Євробачення-2023
Суспільне вестиме пряму трансляцію другого півфіналу Євробачення-2023 на кількох платформах.
Телебачення
Трансляція наживо другого півфіналу Євробачення-2023 розпочнеться на телеканалі Суспільне Культура о 22:00. Коментуватиме шоу з коментаторської кабінки у Ліверпулі Тімур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом Євробачення, а цьогоріч був ведучим Церемонії відкриття Євробачення-2023.
Перед цим, з 21:30 на телеканалі Суспільне Культура стартує "ПередЄвроШоу". Ведучі Дмитро Захарченко й Анна Заклецька спілкуватимуться з гостями студії про підготовку й очікування від пісенного конкурсу.
Діджитал-платформа
Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна буде дивитися на:
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сайті Суспільне Культура;
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сайті Суспільне Євробачення.
Окрім того, на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде слухати та спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.
Застосунок "Дія"
Євробачення-2023 можна також дивитися в застосунку "Дія". Покрокова інструкція:
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Відкрити додаток "Дія", пройти авторизацію.
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Натиснути в меню пункт "Послуги", який знаходиться внизу екрана.
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Серед варіантів послуг знайти "Дія.TV", натиснути.
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Обрати телеканал "Суспільне Культура HD".
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Дивитися пряму трансляцію "Євробачення 2023".
Як голосувати
Українці зможуть голосувати за виконавців, які їм найбільше сподобалися, у другому півфіналі й у фіналі пісенного конкурсу.
Після завершення виступів 16 учасників у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете проголосувати.
Коли на Євробаченні-2023 виступлять представники України
Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.
Окрім того, у гранд-фіналі Євробачення 13 травня на сцені Ліверпуля між виступами учасників з'являться учасники конкурсу різних років: Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти GO-A і Kalush Orchestra
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