Другий регулятор США рекомендував робити третє щеплення проти коронавірусу: яким групам населення

Про це повідомляє Голос Америки.

Рішення включає положення про третє щеплення для осіб від 18 до 64 років, задіяних у професіях з високим ризиком зараження. Ця категорія може включати медиків, продавців, вчителів, працівників соціальних служб, тощо.

Остаточні рекомендації CDC відповідають висновку експертів Адміністрації США з контрою над продуктами харчування та ліками (FDA).

Рішення CDC дає дозвіл для початку щеплень додатковою дозою у США.

Управління з контролю за якістю продуктів та ліків США (FDA) схвалило застосування третьої дози вакцини від Pfizer/BioNTech для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику.

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