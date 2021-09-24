Другий регулятор США рекомендував робити третє щеплення проти коронавірусу: яким групам населення
Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) рекомендують проведення щеплення третьою дозою вакцини Pfizer для осіб старше 65 років, людей з послабленою імунною системою, а також тих, хто має високий ризик зараження через свою діяльність
Про це повідомляє Голос Америки.
Рішення включає положення про третє щеплення для осіб від 18 до 64 років, задіяних у професіях з високим ризиком зараження. Ця категорія може включати медиків, продавців, вчителів, працівників соціальних служб, тощо.
Остаточні рекомендації CDC відповідають висновку експертів Адміністрації США з контрою над продуктами харчування та ліками (FDA).
Рішення CDC дає дозвіл для початку щеплень додатковою дозою у США.
- Управління з контролю за якістю продуктів та ліків США (FDA) схвалило застосування третьої дози вакцини від Pfizer/BioNTech для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику.
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