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Письменник Ян Валєтов і "слуга" Бужанський обурилися через брак російської на фестивалі "Книжкова країна"

29 квітня, 2024 понедiлок
10:35
Культура На фото:Фестиваль "Книжкова країна"

Український російськомовний письменник Ян Валєтов поділився, що відчуває біль через відсутність російської мови на фестивалі "Книжкова країна" у Києві

Про це він написав у Facebook.

З 25 по 28 квітня у Києві, на ВДНГ, відбувся перший фестиваль "Книжкова країна". Понад 140 українських видавництв працювали на книжковому ярмарку, на заході проходили публічні дискусії, автограф-сесії, лекції та зустрічі з письменниками, видавцями та іншими представниками книжкової сфери.

Серед інших, зокрема, автограф-сесію на фестивалі проводив російськомовний письменник-фантаст Ян Валєтов від видавництва "Фоліо", яке видає його романи. Він поділився враженнями від відвідування фестивалю, заявивши, що, за його спостереженнями, український "книжковий ринок, звичайно, скоріше мертвий, ніж живий, але чутки про його смерть дуже перебільшені".

На фото: Ян Валєтов

Фото: Facebook Яна Валєтова

"Але. Жодної книги російською мовою. Жодного виступу російською мовою. Російськомовні відвідувачі з задоволенням купують книги українською, - написав письменник. - Усе на місці – і продавці, і книжки, і публіка. Тільки ось російської немає. Англійська є. А російської – ні".

Валєтов вважає, що Володимир Путін "викинув російську з громадської сфери в Україні, вивіз на сміттєзвалище, загнав у маргінес". Він висловив жаль із цього приводу.

"У країні, де російська почувалася комфортно, де вона була вдома, тепер вона навіть не в гостях. Їй і біля дверей не дадуть постояти. Чи прикро мені? Так. Чи мені боляче? Так. Чи я розумію причини того, що відбувається. Звичайно, розумію", - поділився письменник.

Проросійський політик, народний депутат від партії "Слуга Народу" Макс Бужанський у коментарях заявив, що зникненню російської мови з книжкових фестивалів в Україні посприяв не Путін, а "попередня влада законом про мову і нинішня, не скасувавши його". Він переконаний, що попит на російську не зменшився, адже існують дві культурні сфери - "маленька реальна і величезна тіньова".

"Одна з мертвим книжковим ринком, який мріє бути живим, але не може. І друга, з харківськими піратами, "Флібустою", книжками з Казахстану та Естонії, фільмами з hd-різки тощо. Те, що Путін розірвав культурну спільність для тих, у кого вона була, - це факт, але у більшості й не було, а російська мова у них своя і без Російської Федерації, вона безсила на це вплинути якось", - написав "слуга".

Бужанський також наголосив, що "дискримінація російськомовних" в Україні погано сприйматиметься в Європі, що негативно вплине на проєвропейський курс країни.

"Мовна вся ця наша нісенітниця - це лише брухт, міцно і власноруч вставлений у колесо руху в бік ЄС, там такого не визнають, і це потім доведеться з хрускотом відмотувати. Покупець, споживач, як ви знаєте, йде за потрібним йому контентом, за капіталізму, а не за тим, що є, як у Союзі, де в м'ясному відділі була тільки морська капуста, хочеш, бери її, а хочеш, знову її", - додав політик.

Фото: Facebook Яна Валєтова

Попри обурення та невдоволення Бужанського та Валєтова, на "Книжковій країні" були як російськомовні книжки, так і російськомовні спікери. Організатори фестивалю відреагували на це та перепросили, запевнивши, що російській мові не місце на культурному фестивалі в Україні. Вони наголосили, що ретельно підбирали організаторів заходів та попереджали кожного щодо неухильного дотримання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на фестивалі.

"Проте на деяких заходах кілька запрошених спікерів порушили вимоги закону та умови фестивалю, перейшовши на російську. Ми щиро перепрошуємо за те, що це сталося, та обіцяємо надалі ретельніше слідкувати за тим, щоби наші учасники та спікери не робили подібних порушень. Ми не толеруємо російську в публічному просторі і шкодуємо, що відвідувачам довелося це чути і бачити", - написали вони в instagram.
 

Теги:
Суспільство
Слуга народу
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