Другу добу на сайті президента України неможливо додати підпис до жодної петиції, - співкоординатор руху "Простір Свободи"
Тарас Шамайда, співкоординатор руху "Простір Свободи", зазначив, що зареєстрована ним петиція щодо заборони ввезення книжок з РФ до України набрала 22 тис. підписів, після чого на сайті президента все "завмерло"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вже другу добу відбувається дуже дивна ситуація, коли неможливо додати жодного підпису до будь-якої петиції на сайті президента України. Також нема можливості додати підпис і до нашої петиції, яка є однією з найпопулярніших. Нагадаю, що суть цієї петиції полягає у тому, що ще 10 місяців тому Верховна Рада практично одноголосно ухвалила закон, який забороняє ввезення видавничої продукції з РФ та поширення її в Україні. Не зважаючи на одностайне голосування парламенту та повну підтримку книжкової спільноти, громадянського суспільства, президент досі не підписав цей закон, хоча конституція на це дає йому 15 днів", - розказав співкоординатор руху "Простір Свободи".
Тарас Шамайда додав, що оскільки президент не підписав цей закон, то кожного дня продовжують продаватися книжки країни-агресорки, йдуть гроші російському бізнесу, який пов'язаний з путінським режимом. Відповідно, потерпає українська культура та національна безпека нашої держави.
"Тому я розмістив відповідну петицію, і майже за тиждень назбиралося вже 22 тис. підписів. Багато відомих людей та активних громадян підтримали цю петицію. А з обіду 25 травня все "завмерло", неможливо додати жоден підпис. Немає жодних пояснень на сайті петицій, тобто ніяких роз'яснень не відбувається. Відповідно, виникають питання: чи це робиться навмисно або ж це дивний нетиповий технічний збій? Але факт залишається фактом", - сказав Шамайда.
- У червні 2022 року Верховна Рада підтримала законопроєкти про заборону російської музики та книг.
- Згодом видавці закликали президента України Володимира Зеленського не відкладати і підписати закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".
- 17 травня на сайті президента з'явилась петиція з закликом терміново підписати закон про заборону ввезення та розповсюдження видавничої продукції РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе