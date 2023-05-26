Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вже другу добу відбувається дуже дивна ситуація, коли неможливо додати жодного підпису до будь-якої петиції на сайті президента України. Також нема можливості додати підпис і до нашої петиції, яка є однією з найпопулярніших. Нагадаю, що суть цієї петиції полягає у тому, що ще 10 місяців тому Верховна Рада практично одноголосно ухвалила закон, який забороняє ввезення видавничої продукції з РФ та поширення її в Україні. Не зважаючи на одностайне голосування парламенту та повну підтримку книжкової спільноти, громадянського суспільства, президент досі не підписав цей закон, хоча конституція на це дає йому 15 днів", - розказав співкоординатор руху "Простір Свободи".

Тарас Шамайда додав, що оскільки президент не підписав цей закон, то кожного дня продовжують продаватися книжки країни-агресорки, йдуть гроші російському бізнесу, який пов'язаний з путінським режимом. Відповідно, потерпає українська культура та національна безпека нашої держави.

"Тому я розмістив відповідну петицію, і майже за тиждень назбиралося вже 22 тис. підписів. Багато відомих людей та активних громадян підтримали цю петицію. А з обіду 25 травня все "завмерло", неможливо додати жоден підпис. Немає жодних пояснень на сайті петицій, тобто ніяких роз'яснень не відбувається. Відповідно, виникають питання: чи це робиться навмисно або ж це дивний нетиповий технічний збій? Але факт залишається фактом", - сказав Шамайда.