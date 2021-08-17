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Директор Музею Революції Гідності: Організатори СРСР-інсталяцій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві досі невідомі

17 серпня, 2021 вiвторок
19:29
Суспільство інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві

Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що музею досі невідомі організатори інсталяцій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві та неясно, що мало відбуватися

Про це директор музею розповів у програмі “Змістовно з Христиною Яцків” на Еспресо.TV. 

“Музей Революції Гідності ніхто не інформував, ми не знаємо жодних деталей, що мало бути на Алеї Героїв Небесної Сотні та на який період часу. Нас лише усно поінформували, що є така ідея показати історію становлення незалежності України від давніх часів і до сьогодення – до Євромайдану та російсько-української війни. Розуміючи, що, алея Героїв Небесної Сотні дуже складна територія, пам’ятка історії, відкрита рана, ми відразу попередили, що всі дії необхідно проводити відповідно до законних процедур і погоджувати з усіма сторонами, які причетні до подій Революції Гідності. Ми попередили, але після цього не було жодного контакту. Жодного листа і запиту щодо погодження ми не отримали”, – зазначив Пошивайло.

Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні зауважив, що, не зважаючи на інформацію в мережі, Музею Революції Гідності не давав погодження на встановлення інсталяцій на Алеї Героїв Небесної Сотні.

“Організатори нам невідомі. Ми зверталися до міністерства культури та інформаційної політики, до Українського інституту національної пам’яті, оскільки розуміли, що заходи на такому високому державному рівні здійснюються за ініціативи центральної влади. Не могли невідомі люди прийти і встановлювати власні декорації. Але конкретних організаторів ми не знаємо досі”, – повідомив Ігор Пошивайло.

 

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Змістовно з Христиною Яцків
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