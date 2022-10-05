У повітрі справді запахло розпадом РФ. І це не лише бажана, але тепер вже цілком реальна перспектива. Навіть вчорашні скептики не відкидають такої можливості.

Водночас не варто мати завищених очікувань, що в одну прекрасну мить усі корінні народи імперії повстануть або захочуть геть від Москви.

Демонтаж споруди під назвою "Російська Федерація" почнеться тільки з тих регіонів, де серед хоча б кількох десятків відсотків населення є, по-перше, уява про національну ідентичність (власну мовну, культурну та іншу окремішність), а по-друге – готовність до масового протесту/непокори, а краще збройного опору задля відстоювання своєї окремішності.

Якщо хочеться зрозуміти, з яких локацій почнеться процес дезінтеграції РФ, дивіться, де є ці дві обов'язкові обставини. Розмови про інші регіони – це фантазії поціновувачів давньої історії.

Згодом, ясна річ, усі складові так званої федерації будуть поставлені перед необхідністю самовизначення. Але для більшості це буде вимушено, пасивно і тільки після того, коли Москва повністю втратить спроможність контролювати ситуацію на території РФ. Причини для втрати контролю можуть бути різними. Але це зовсім інший предмет розмови.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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