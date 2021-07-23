Двох незаконно ув'язнених кримських татар помістили в ШІЗО за спробу здійснити намаз, - Денісова
Двох кримських татар Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова, які перебувають у виправній колонії в російській республіці Башкортостан, помістили в ізолятор за спробу здійснити намаз
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
"Цинічність дій адміністрації колонії полягає в тому, що молитва є обов'язковою для мусульман у свято
Курбан-Байраму", - написала Денісова.
Вона зазначила, що таке ставлення до кримських татар суперечить міжнародним стандартам.
Вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити відповідних заходів з метою відновлення прав засуджених громадян України..
"Закликаю міжнародну спільноту об'єднати зусилля, аби змусити країну-агресора виконувати норми міжнародного права та звільнити незаконно ув'язнених громадян України", - додала Денісова.
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