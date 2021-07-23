Двох незаконно ув'язнених кримських татар помістили в ШІЗО за спробу здійснити намаз, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.



"Цинічність дій адміністрації колонії полягає в тому, що молитва є обов'язковою для мусульман у свято

Курбан-Байраму", - написала Денісова.

Вона зазначила, що таке ставлення до кримських татар суперечить міжнародним стандартам.

Вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити відповідних заходів з метою відновлення прав засуджених громадян України..

"Закликаю міжнародну спільноту об'єднати зусилля, аби змусити країну-агресора виконувати норми міжнародного права та звільнити незаконно ув'язнених громадян України", - додала Денісова.