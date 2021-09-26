Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що програв Олександру Усику, через те, що українець є шульгою
Про це повідомляє BadLeftHook.
За словами Джошуа, йому так і не вдалося пристосуватися до стійки шульги, в якій боксує Усик, що не дозволило продемонструвати свої найкращі якості та стало ключовою причиною поразки.
"Є стара приказка: якщо хочеш бути великим бійцем, що не бийся з шульгами, особливо з хорошими. Усик - хороший боєць. Шульги хитрі. Вони не найпростіші бійці. Якби я бився з ортодоксальним бійцем, я б, напевно, хто б це не був, нокаутував його до дев'ятого раунду. Але я знаю, що цей досвід безцінний", - сказав Джошуа.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.
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