Непомітні, дешеві, небезпечні: що таке БПЛА "Чаклун" і чим українські дрони так вразили росіян, що ті намагаються їх скопіювати

Що таке БПЛА "Чаклун"

"Чаклун" – це безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва, призначений для розвідки та проведення аерофотозйомки. Він був створений авіамоделістами з Дніпра, для яких робота над літальними апаратами до повномасштабної війни була звичайним хобі в місцевій федерації авіамодельного спорту. Цей дрон не просто виготовляється в Україні – тут виробляють і більшість його запчастин.

Назва "Чаклун" зумовлена тим, що дрон проходить маршрут непомітно для ворога – він непомітний як візуально, так і для ворожих засобів радіоелектронного перехоплення. Дані про координати цілі дрон записує на змінний носій і повертається на позиції неушкодженим.

Корпус безпілотника дозволяє розмістити його в будь-якій автівці, а щоб запустити дрон, не знадобиться ані катапульти, ані злітної смуги. Дрон військові запускають із руки.

До складу комплексу "Чаклун" входять два планери, оснащені камерами GoPro Hero, запасні пропелери, акумулятори, а також ремкомплект, ноутбук зі встановленим програмним забезпеченням та передавач. У разі придбання БПАК передбачене 7-денне навчання для операторів із використанням авіасимулятора. Військові стверджують, що "чаклуни" дуже прості в керуванні.

У жовтні 2024 року Міністерство оборони України офіційно допустило "Чаклун" до експлуатації, хоча насправді Сили оборони використовували цей БПЛА набагато раніше. У міноборони відзначили багатофункціональність дрона, застосування програмного забезпечення, створеного в Україні, та здатність виконувати завдання, попри погані погодні умови.

Переваги та можливості БПЛА "Чаклун"

"Чаклун" може виконувати політ у двох режимах – у керованому (коли пілот за потреби має можливість змінювати курс) і автоматичному (за завданим заздалегідь маршрутом).

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"Матеріал планера є міцним і водночас достатньо еластичним. Це робить його ремонтопридатним у польових умовах", – йдеться на сайті виробника. Тут наголошують, що власне виробництво як корпусів, так і багатьох елементів комплексу дозволяє проводити оперативний капітальний ремонт – заміну окремих елементів конструкції або перенесення вцілілого оснащення в новий корпус безпілотника.

Тривалість польоту безпілотника "Чаклун" перевищує годину, а довжина маршруту сягає 120 км. Це результат, який удвоє, а то й утроє кращий, аніж можливості квадрокоптерів.

Також виробники наголошують на високій стійкості українського дрона перед ворожими РЕБами. При виявленні ознак спуфінгу оператор може коригувати курс, а в разі втрати сигналу GPS "Чаклун" все продовжує виконувати завдану місію. Можливість запрограмувати точку повернення літака на будь-якій відстані від місця його старту підвищує безпеку операторів, адже вони можуть змінювати дислокацію.

Однією з головних переваг БПЛА "Чаклун" називають його низьку ціну – близько 400 тис. грн. Китайські квадрокоптери обходяться дорожче, а відстані долають менші.

"Безпілотник "Чаклун" має функціонал та системи захисту, подібні до тих, якими оснащені безпілотники з вартістю в десятки, сотні разів вищою", – переконують виробники.

Характеристики дрона "Чаклун"

Вага – 2,2-4 кг (залежно від корисного навантаження)

Швидкість – 90 км/год

Висота польоту – 300 м

Довжина маршруту – 150 км

Розмах крил – 1,4 м

Час розвідки – 1 год

Час на приведення в робоче положення – 5 хв.

www.chaklun.in.ua

БПЛА "Чаклун" у війні проти Росії

Ще станом на осінь 2022 року у Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровщини говорили про понад 100 "чаклунів" на службі в ЗСУ. Про один із підрозділів, що використовує ці дрони, 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів свого часу фоторепортаж робила АрміяInform. Бійці, зокрема, розповідали, що через малу вагу при використанні "Чаклуна" доводиться зважати на вітер.

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У полку дрони використовували не лише для розвідки, але й як ударні. Оператори зазначали, що такий БПЛА розрахований на знищення нерухомих цілей – САУ, артилерії, складів, ДОТів. Щоб наздоганяти піхоту, цей літак не дуже підходить. Хоч випадки бували різні.

"Ми не даємо спокою пі***ам, кошмаримо. Був випадок, коли я наздогнав одного (російського військовослужбовця, – ред.) в голову, в потилицю. Шолом летів на 50 метрів. Не бачив, з головою чи ні. У нас тоді була заміна цілі, пам’ятаю… Побачили, що росіяни ховаються в лісосмузі, в норах. Ми встигли долетіти до них на останніх парах батареї", – розповідав Володимир з позивним Франц.

Ефективність БПЛА "Чаклун" відзначали й вороги. Так, російське КБ "Спектр" повідомило, що почало навчати студентів місцевого Новосибірського авіатехнічного коледжу реверс-інжинірингу озброєння, тобто прямого копіювання, повідомляв Defense Express. І скопіювати росіяни намагалися саме "Чаклун".

"У РФ на рівні розробників уже чудово відчувають перспективу, в якій опиниться галузь у перспективі через санкційну ізоляцію, яка дозволяє реалізувати лише один шлях – копіювання. Для Росії відстань від декларацій про надпотужну науково-технічну школу з проривними технологіями до навчання студентів реверс-інжинірингу виявився дуже коротким", – йшлося в матеріалі.

Defense Express відзначав, що саме цим шляхом ідуть союзники росіян – Іран та КНДР. Останні взагалі продемонстрували свою копію MQ-9 Reaper, повторивши навіть обтічник супутникового каналу зв'язку в носовій частині. При тому КНДР не має власного угруповання супутників.

Що таке БПЛА "Чаклун-В"

Поки росіяни намагалися скопіювати"Чаклун" із довжиною маршруту 150 км, українці створили модернізовану версію безпілотника, з якою вороги встигли добре познайомитися в далекому тилу РФ. У березні 2024 року два дрони-камікадзе уразили енергоблоки Новочеркаської ГРЕС.

"Цей удар цікавий не тільки об’єктом, по якому його завдали, а й новим безпілотником, який для цього був застосований. Відповідно до окремих повідомлень в українському сегменті соцмереж, уламки БПЛА, що атакували електростанцію в Новочеркаську, належать дрону "Чаклун-В"", – писав Defense Express.

Видання повідомляло, що дальність польоту "Чаклуна-В" становить 500 км, а бойова частина важить 20 кг (приблизно як Shahed-131).

Улітку нові "чаклуни" атакували військовий аеродром "Моздок". Ще кілька гучних атак з допомогою "Чаклуна-В" було зафіксовано на початку 2025 року. Оглядачі вже оцінювали операційну дальність дронів у 700 км. 8 січня оновлені дрони брали участь в атаці на нафтобазу в Енгельсі. Там нарахували щонайменше 30 вибухів, а пожежа тривала 5 днів.

21 січня 2025 року Україна вдарила "чаклунами-В" по Смоленьському авіаційному заводу, на якому відбувається виробництво та модернізація військових літаків, зокрема Су-25, а також виробництво ракет Х-59.



Увага: на відео присутня ненормативна лексика!

Russian Pantsir air defence system intercepts Ukrainian kamikaze UAV over Smolensk, Russia.



Ukraine targeted Smolensk Aviation Plant, resulting in damage and fires. pic.twitter.com/E2zALYaJNa — Clash Report (@clashreport) January 21, 2025

"На думку тих же рашистів, "Чаклун-В" має комбіновану бойову частину, маса якої може бути більшою за 20 кілограмів, а її складники розміщені в різних елементах фюзеляжу безпілотника. Це своєю чергою може створювати й психологічний ефект під час застосування таких БПЛА для ударів по ворожих військових цілях", – вважають військові оглядачі.