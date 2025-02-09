Непомітні, дешеві, небезпечні: що таке БПЛА "Чаклун" і чим українські дрони так вразили росіян, що ті намагаються їх скопіювати
Українські виробники не втомлюються винаходити все нові моделі безпілотних апаратів для потреб Сил оборони. Деякі моделі настільки допекли росіянам, що вони намагаються створити їхні аналоги для власного використання. В тому числі БПЛА "Чаклун" та "Чаклун-В"
Що таке БПЛА "Чаклун"
"Чаклун" – це безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва, призначений для розвідки та проведення аерофотозйомки. Він був створений авіамоделістами з Дніпра, для яких робота над літальними апаратами до повномасштабної війни була звичайним хобі в місцевій федерації авіамодельного спорту. Цей дрон не просто виготовляється в Україні – тут виробляють і більшість його запчастин.
Назва "Чаклун" зумовлена тим, що дрон проходить маршрут непомітно для ворога – він непомітний як візуально, так і для ворожих засобів радіоелектронного перехоплення. Дані про координати цілі дрон записує на змінний носій і повертається на позиції неушкодженим.
Корпус безпілотника дозволяє розмістити його в будь-якій автівці, а щоб запустити дрон, не знадобиться ані катапульти, ані злітної смуги. Дрон військові запускають із руки.
До складу комплексу "Чаклун" входять два планери, оснащені камерами GoPro Hero, запасні пропелери, акумулятори, а також ремкомплект, ноутбук зі встановленим програмним забезпеченням та передавач. У разі придбання БПАК передбачене 7-денне навчання для операторів із використанням авіасимулятора. Військові стверджують, що "чаклуни" дуже прості в керуванні.
У жовтні 2024 року Міністерство оборони України офіційно допустило "Чаклун" до експлуатації, хоча насправді Сили оборони використовували цей БПЛА набагато раніше. У міноборони відзначили багатофункціональність дрона, застосування програмного забезпечення, створеного в Україні, та здатність виконувати завдання, попри погані погодні умови.
Переваги та можливості БПЛА "Чаклун"
"Чаклун" може виконувати політ у двох режимах – у керованому (коли пілот за потреби має можливість змінювати курс) і автоматичному (за завданим заздалегідь маршрутом).
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"Матеріал планера є міцним і водночас достатньо еластичним. Це робить його ремонтопридатним у польових умовах", – йдеться на сайті виробника. Тут наголошують, що власне виробництво як корпусів, так і багатьох елементів комплексу дозволяє проводити оперативний капітальний ремонт – заміну окремих елементів конструкції або перенесення вцілілого оснащення в новий корпус безпілотника.
Тривалість польоту безпілотника "Чаклун" перевищує годину, а довжина маршруту сягає 120 км. Це результат, який удвоє, а то й утроє кращий, аніж можливості квадрокоптерів.
Також виробники наголошують на високій стійкості українського дрона перед ворожими РЕБами. При виявленні ознак спуфінгу оператор може коригувати курс, а в разі втрати сигналу GPS "Чаклун" все продовжує виконувати завдану місію. Можливість запрограмувати точку повернення літака на будь-якій відстані від місця його старту підвищує безпеку операторів, адже вони можуть змінювати дислокацію.
Однією з головних переваг БПЛА "Чаклун" називають його низьку ціну – близько 400 тис. грн. Китайські квадрокоптери обходяться дорожче, а відстані долають менші.
"Безпілотник "Чаклун" має функціонал та системи захисту, подібні до тих, якими оснащені безпілотники з вартістю в десятки, сотні разів вищою", – переконують виробники.
Характеристики дрона "Чаклун"
- Вага – 2,2-4 кг (залежно від корисного навантаження)
- Швидкість – 90 км/год
- Висота польоту – 300 м
- Довжина маршруту – 150 км
- Розмах крил – 1,4 м
- Час розвідки – 1 год
- Час на приведення в робоче положення – 5 хв.
www.chaklun.in.ua
БПЛА "Чаклун" у війні проти Росії
Ще станом на осінь 2022 року у Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровщини говорили про понад 100 "чаклунів" на службі в ЗСУ. Про один із підрозділів, що використовує ці дрони, 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів свого часу фоторепортаж робила АрміяInform. Бійці, зокрема, розповідали, що через малу вагу при використанні "Чаклуна" доводиться зважати на вітер.
war.obozrevatel.com
У полку дрони використовували не лише для розвідки, але й як ударні. Оператори зазначали, що такий БПЛА розрахований на знищення нерухомих цілей – САУ, артилерії, складів, ДОТів. Щоб наздоганяти піхоту, цей літак не дуже підходить. Хоч випадки бували різні.
"Ми не даємо спокою пі***ам, кошмаримо. Був випадок, коли я наздогнав одного (російського військовослужбовця, – ред.) в голову, в потилицю. Шолом летів на 50 метрів. Не бачив, з головою чи ні. У нас тоді була заміна цілі, пам’ятаю… Побачили, що росіяни ховаються в лісосмузі, в норах. Ми встигли долетіти до них на останніх парах батареї", – розповідав Володимир з позивним Франц.
Ефективність БПЛА "Чаклун" відзначали й вороги. Так, російське КБ "Спектр" повідомило, що почало навчати студентів місцевого Новосибірського авіатехнічного коледжу реверс-інжинірингу озброєння, тобто прямого копіювання, повідомляв Defense Express. І скопіювати росіяни намагалися саме "Чаклун".
"У РФ на рівні розробників уже чудово відчувають перспективу, в якій опиниться галузь у перспективі через санкційну ізоляцію, яка дозволяє реалізувати лише один шлях – копіювання. Для Росії відстань від декларацій про надпотужну науково-технічну школу з проривними технологіями до навчання студентів реверс-інжинірингу виявився дуже коротким", – йшлося в матеріалі.
Defense Express відзначав, що саме цим шляхом ідуть союзники росіян – Іран та КНДР. Останні взагалі продемонстрували свою копію MQ-9 Reaper, повторивши навіть обтічник супутникового каналу зв'язку в носовій частині. При тому КНДР не має власного угруповання супутників.
Що таке БПЛА "Чаклун-В"
Поки росіяни намагалися скопіювати"Чаклун" із довжиною маршруту 150 км, українці створили модернізовану версію безпілотника, з якою вороги встигли добре познайомитися в далекому тилу РФ. У березні 2024 року два дрони-камікадзе уразили енергоблоки Новочеркаської ГРЕС.
"Цей удар цікавий не тільки об’єктом, по якому його завдали, а й новим безпілотником, який для цього був застосований. Відповідно до окремих повідомлень в українському сегменті соцмереж, уламки БПЛА, що атакували електростанцію в Новочеркаську, належать дрону "Чаклун-В"", – писав Defense Express.
Видання повідомляло, що дальність польоту "Чаклуна-В" становить 500 км, а бойова частина важить 20 кг (приблизно як Shahed-131).
Улітку нові "чаклуни" атакували військовий аеродром "Моздок". Ще кілька гучних атак з допомогою "Чаклуна-В" було зафіксовано на початку 2025 року. Оглядачі вже оцінювали операційну дальність дронів у 700 км. 8 січня оновлені дрони брали участь в атаці на нафтобазу в Енгельсі. Там нарахували щонайменше 30 вибухів, а пожежа тривала 5 днів.
21 січня 2025 року Україна вдарила "чаклунами-В" по Смоленьському авіаційному заводу, на якому відбувається виробництво та модернізація військових літаків, зокрема Су-25, а також виробництво ракет Х-59.
Увага: на відео присутня ненормативна лексика!
"На думку тих же рашистів, "Чаклун-В" має комбіновану бойову частину, маса якої може бути більшою за 20 кілограмів, а її складники розміщені в різних елементах фюзеляжу безпілотника. Це своєю чергою може створювати й психологічний ефект під час застосування таких БПЛА для ударів по ворожих військових цілях", – вважають військові оглядачі.
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