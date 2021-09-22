Джошуа повинен розколоти Усика, - промоутер дав свій прогноз на супербій
Едді Хірн, який є промоутером Ентоні Джошуа, висловився про майбутній бій британця проти українця Олександра Усика
Про це повідомляє Daily Mail.
За словами Хірна, майбутній бій - найскладніший для Ентоні Джошуа в його кар'єрі.
"Я дуже нервую, і це здорово, на нас чекає великий бій. Майбутній поєдинок, напевно, буде найскладнішим для Джошуа, але я думаю, що він серйозно націлений на те, щоб довести всьому світу, наскільки хороший. Він здорово готовий до цього бою, але, природно, завдання, яке йому належить вирішити, не з простих. Йому буде протистояти хлопець, який дуже сильний морально. Просто не можу дочекатися, щоб нарешті стати свідком цього видатного протистояння. Усик буде міцним горішком, але Джошуа повинен його розколоти, а потім побити і, сподіваюся, знищити", - сказав Едді Хірн.
Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.
- Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31.08Продаж 31.44
- Актуальне
- Важливе