Джошуа повинен розколоти Усика, - промоутер дав свій прогноз на супербій

Про це повідомляє Daily Mail.



За словами Хірна, майбутній бій - найскладніший для Ентоні Джошуа в його кар'єрі.



"Я дуже нервую, і це здорово, на нас чекає великий бій. Майбутній поєдинок, напевно, буде найскладнішим для Джошуа, але я думаю, що він серйозно націлений на те, щоб довести всьому світу, наскільки хороший. Він здорово готовий до цього бою, але, природно, завдання, яке йому належить вирішити, не з простих. Йому буде протистояти хлопець, який дуже сильний морально. Просто не можу дочекатися, щоб нарешті стати свідком цього видатного протистояння. Усик буде міцним горішком, але Джошуа повинен його розколоти, а потім побити і, сподіваюся, знищити", - сказав Едді Хірн.

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.

Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.

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