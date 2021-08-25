Джошуа вразив кількістю раундів, які готовий провести проти Усика

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Джошуа, він готується до поєдинку з Усиком так, ніби йому належить провести проти українця не 12, а 15 раундів.

"У цьому бою я буду підтягнутим. Я б'юся проти хлопця, який є "12-раундовим" бійцем. Так що буде нерозумно, якщо я вийду з великими м'язами, спраглими кисню. Я тренуюся в цьому таборі так, ніби мені належить пройти 15-раундовий бій. Я підійду до поєдинку в хороших кондиціях. Це ключ до перемоги", - сказав Джошуа.

Бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Ентоні Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 16 серпня промоутер Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа, якщо буде використовувати свої сильні сторони.

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