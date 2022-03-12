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Головна війна з Росією "Є декілька можливостей": Зеленський розповів про альтернативи закриттю неба над Україною

"Є декілька можливостей": Зеленський розповів про альтернативи закриттю неба над Україною

12 березня, 2022 субота
18:29
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про кілька варіантів, як західні партнери можуть допомогти закрити небо над Україною.

Про це він сказав під час пресконференції з іноземними ЗМІ, передає Еспресо.TV.
 

"Що стосується закриття неба, відповідь дуже проста. Іноді мені здається, що деякі представники західного світу (поки я так говорю, тому що нас в жодному союзі немає), якщо вони будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. До цього моменту ніхто небо закривати не буде. У мене таке відчуття, я нікому не бажаю такого, і ми не хочемо цього. Ми не хочемо, щоб весь світ, вся Європа відчули те, як нам боляче", – сказав Зеленський.

За його словами, політики мають розуміти, що можливість запобігти війні треба використовувати до війни. "Тим більше якщо у тебе є можливість це зробити – закрити небо", – уточнив Зеленський.

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Він також розповів, що є кілька можливостей, щоб закрити небо над Україною. Зокрема, це постачати Україні протиракетну оборону та надати літаки. При цьому наша держава, за словами Зеленського, вже знайшла і постачальників, і навіть виробила логістику поставок, і готова платити.

"Україна знайшла в усіх країнах світу, де це знаходиться, до складів. Ми не просто казали: допоможіть нам. Ми питали у тих, хто це має: дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що для людей складно просто надати. Ми говорили, що готові це купити. Ми готові взяти кредити, ми готові витягти останні гроші з нашого бюджету і віддати одразу. ... Ми готові займатися транспортуванням цього, визначити, через які країни це неможливо привезти, ми вже домовилися, як це привезти.

Так само і літаки. Так само нам говорили, що для деяких літаків у нас немає пілотів, так само ми знайшли літаки, для яких у нас є пілоти. А потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави. Як нам допомогти? Народ з усього світу готовий надати Україні альтернативу закриттю неба. Вони готові, але не готові ті, хто вирішує", – підсумував президент.

  • Нагадаємо, всі докази про воєнні злочини російських окупантів, зібрані спеціальною группою, будуть надані і в Офіс генерального прокурора, і нашим дипломатам та політикам для допомоги у закритті неба над Україною від ракетних та авіаударів ворога.

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Володимир Зеленський
повітряний простір
західні партнери
війна новини
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