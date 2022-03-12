"Є декілька можливостей": Зеленський розповів про альтернативи закриттю неба над Україною
Президент України Володимир Зеленський розповів про кілька варіантів, як західні партнери можуть допомогти закрити небо над Україною.
Про це він сказав під час пресконференції з іноземними ЗМІ, передає Еспресо.TV.
"Що стосується закриття неба, відповідь дуже проста. Іноді мені здається, що деякі представники західного світу (поки я так говорю, тому що нас в жодному союзі немає), якщо вони будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. До цього моменту ніхто небо закривати не буде. У мене таке відчуття, я нікому не бажаю такого, і ми не хочемо цього. Ми не хочемо, щоб весь світ, вся Європа відчули те, як нам боляче", – сказав Зеленський.
За його словами, політики мають розуміти, що можливість запобігти війні треба використовувати до війни. "Тим більше якщо у тебе є можливість це зробити – закрити небо", – уточнив Зеленський.
Читайте також: Можна ефективно закрити небо над Україною без залучення військових НАТО, – генерал України
Він також розповів, що є кілька можливостей, щоб закрити небо над Україною. Зокрема, це постачати Україні протиракетну оборону та надати літаки. При цьому наша держава, за словами Зеленського, вже знайшла і постачальників, і навіть виробила логістику поставок, і готова платити.
"Україна знайшла в усіх країнах світу, де це знаходиться, до складів. Ми не просто казали: допоможіть нам. Ми питали у тих, хто це має: дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що для людей складно просто надати. Ми говорили, що готові це купити. Ми готові взяти кредити, ми готові витягти останні гроші з нашого бюджету і віддати одразу. ... Ми готові займатися транспортуванням цього, визначити, через які країни це неможливо привезти, ми вже домовилися, як це привезти.
Так само і літаки. Так само нам говорили, що для деяких літаків у нас немає пілотів, так само ми знайшли літаки, для яких у нас є пілоти. А потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави. Як нам допомогти? Народ з усього світу готовий надати Україні альтернативу закриттю неба. Вони готові, але не готові ті, хто вирішує", – підсумував президент.
-
Нагадаємо, всі докази про воєнні злочини російських окупантів, зібрані спеціальною группою, будуть надані і в Офіс генерального прокурора, і нашим дипломатам та політикам для допомоги у закритті неба над Україною від ракетних та авіаударів ворога.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе