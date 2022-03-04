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"Є велика проблема з нестачею ліків": Порошенко закликав власників аптек терміново їх відкрити

4 березня, 2022 п'ятниця
20:43
Суспільство Петро Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав власників недержавних аптек терміново їх відкрити, бо дефіцит ліків стає критичним для багатьох людей

Про це передає Прямий.

"Серйозна проблема - медикаменти. Черги величезні.  Вийшли з ініціативою, щоб терміново зобов’язати всіх власників, в тому числі недержавної форми власності, відкрити аптеки. Сьогодні немає проблем з ліками, тому що по гуманітарній допомозі будь-які ліки нам можуть бути доставлені миттєво", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для надання гуманітарної допомоги активістки та депутатки від "Європейської Солідарності" в різних регіонах України розгорнули мережу волонтерських центрів.

"Наші жінки-депутатки беруть активну участь в розбудові - вже запущена мережа волонтерських центрів по всій країні, де надають гуманітарну допомогу родинам військових, людям похилого віку, людям з дітьми, які в умовах гуманітарної кризи опинилися без засобів існування, без харчів, без води", - зауважив Порошенко.

"Ми сьогодні, об’єднавшись, допомагаємо організувати цю роботу і залюбки це робимо", - додав Петро Порошенко.

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Росія
аптеки
війна з Росією
окупант
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