"Є велика проблема з нестачею ліків": Порошенко закликав власників аптек терміново їх відкрити

Про це передає Прямий.



"Серйозна проблема - медикаменти. Черги величезні. Вийшли з ініціативою, щоб терміново зобов’язати всіх власників, в тому числі недержавної форми власності, відкрити аптеки. Сьогодні немає проблем з ліками, тому що по гуманітарній допомозі будь-які ліки нам можуть бути доставлені миттєво", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для надання гуманітарної допомоги активістки та депутатки від "Європейської Солідарності" в різних регіонах України розгорнули мережу волонтерських центрів.

"Наші жінки-депутатки беруть активну участь в розбудові - вже запущена мережа волонтерських центрів по всій країні, де надають гуманітарну допомогу родинам військових, людям похилого віку, людям з дітьми, які в умовах гуманітарної кризи опинилися без засобів існування, без харчів, без води", - зауважив Порошенко.

"Ми сьогодні, об’єднавшись, допомагаємо організувати цю роботу і залюбки це робимо", - додав Петро Порошенко.



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