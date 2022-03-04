"Є велика проблема з нестачею ліків": Порошенко закликав власників аптек терміново їх відкрити
П'ятий президент України Петро Порошенко закликав власників недержавних аптек терміново їх відкрити, бо дефіцит ліків стає критичним для багатьох людей
Про це передає Прямий.
"Серйозна проблема - медикаменти. Черги величезні. Вийшли з ініціативою, щоб терміново зобов’язати всіх власників, в тому числі недержавної форми власності, відкрити аптеки. Сьогодні немає проблем з ліками, тому що по гуманітарній допомозі будь-які ліки нам можуть бути доставлені миттєво", - сказав Порошенко.
Він зазначив, що для надання гуманітарної допомоги активістки та депутатки від "Європейської Солідарності" в різних регіонах України розгорнули мережу волонтерських центрів.
"Наші жінки-депутатки беруть активну участь в розбудові - вже запущена мережа волонтерських центрів по всій країні, де надають гуманітарну допомогу родинам військових, людям похилого віку, людям з дітьми, які в умовах гуманітарної кризи опинилися без засобів існування, без харчів, без води", - зауважив Порошенко.
"Ми сьогодні, об’єднавшись, допомагаємо організувати цю роботу і залюбки це робимо", - додав Петро Порошенко.
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