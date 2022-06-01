Єгипет заборонив продаж пшениці до кінця серпня 2022, - Reuters

Про це пише Reuters.

Як зазначається, уряд прагне викупити весь урожай пшениці у місцевих фермерів, а саме 6 млн т зернової, через те, що війна в Україні фактично відрізала Єгипет від основних поставок чорноморської пшениці.

Єгипет є основним світовим покупцем пшениці.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту.

28 травня в ООН заявили, що через війну Росії з Україною у світі голодуватимуть 218 млн людей.