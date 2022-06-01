Єгипет заборонив продаж пшениці до кінця серпня 2022, - Reuters
Уряд Єгипту ввів заборону на торгівлю пшеницею внутрішнього виробництва з третіми сторонами до кінця серпня
Про це пише Reuters.
Як зазначається, уряд прагне викупити весь урожай пшениці у місцевих фермерів, а саме 6 млн т зернової, через те, що війна в Україні фактично відрізала Єгипет від основних поставок чорноморської пшениці.
Єгипет є основним світовим покупцем пшениці.
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