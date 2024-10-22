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Чому не варто боятися мікрокредитів: розвінчуємо найпопулярніші міфи про МФО

Юлія Юліна
22 жовтня, 2024 вiвторок
18:19
Економіка мікрокредит

До мікрокредитних установ частина українців ставиться із пересторогою, а більшість просто не знають про такий інструмент отримання швидких грошей

Зміст

Про те, чому не варто боятися дрібних позик, ідеться у програмі "Фінансова грамотність" на Еспресо.

Мікрокредитні установи суттєво впливають на ринок небанківських фінансових послуг у нашій державі. Експерти наголошують, що недостатня фінансова грамотність населення є основною проблемою даної сфери, а також міфи та чутки, які народилися довкола МФО. Розвінчуємо деякі з них.

Міф перший: усі мікрофінансові компанії є недобросовісними та вводять споживача в оману

Правда: Наразі мікрофінансові установи досить ефективно контролює НБУ, тому вони працюють у чітко встановлених для них межах.

"Мікрофінансові установи значно відбілили свою репутацію, вони самі хочуть і готові покращувати свої процеси. Це я активно бачу на засіданнях комітету, коли вони ініціюють різні розмови, зустрічі, роз'яснення з Національним банком. Також їх плідно регулює Національний банк, тому є тільки ті межі, в яких вони можуть безпосередньо працювати", – сказала Ірина Попова, голова комітету АУБ з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу.

Міф другий: Мікрокредити використовують лише для непотрібних товарів і розваг

Правда: Найчастіше дрібні позики – це гроші до зарплати для купівлі товарів на щодень.

"Ми з Українською асоціацією банків проводили дослідження, і воно показало, що все йде на побутові проблеми. Сам кредит – це кредит до зарплати, тобто розв'язання якихось побутових проблем", - розповів журналістам фінансовий експерт Олександр Дяченко.

Міф третій: Високі ставки за мікрокредитами роблять їх невигідними

Правда: З серпня 2024 року Нацбанк встановив обмеження на максимальну ставку у розмірі 1% на день, що спростовує міф про високі відсотки.

"Раніше, скажімо так, могли бути й 2,5% на день, і три в деяких кампаніях. Ці відсоткові ставки вже ближчі до банківських. Дуже часто буває, що це може бути акційний кредит, тобто з 0% за користування. Скажімо так, ви взяли, вчасно повернули, ніяких додаткових відсотків ви не сплатили", – пояснив Олександр Дяченко.

Міф четвертий: МФО працюють нелегально й можуть обдурити

Правда: Насправді мікрокредитні організації мають ліцензію Національного банку України та діють згідно із законом України про споживче кредитування.

"Весь ринок небанківських фінансових послуг відчув регулювання Національного банку в частині фінансового моніторингу, в частині ліцензування та нагляду", - зазначила Ірина Попова.

Міф п’ятий: Кредит, який надав МФО, можна не погашати

Правда: Компанії змінили свій підхід у частині вибору безпосереднього позичальника. В частині підходів до фінансового моніторингу вимоги також збільшилися, зауважила експертка.

У Національному банку відзначають, що сьогодні ринок мікрокредитування став більш прозорим і контрольованим.

Водночас експерти НБУ наголошують на важливості підвищення фінансової грамотності населення, адже обізнані споживачі можуть приймати більш усвідомлені рішення та ефективніше управляти своїми фінансовими зобов'язаннями.

Детальніше про те, чому не варто боятися мікропозик, в ефірі Еспресо розповіла Тамара Соловей, директорка компанії "Нові кредити".

За її словами, основний запит більшості клієнтів – отримати гроші швидко, безпечно й без зайвих бюрократичних процедур. З огляду на це компанія спільно з регулятором напрацювала велику кількість нормативних документів, які допомагають робити процес оформлення мікропозик максимально простим і зрозумілим для клієнта, безпечним і таким, який відповідає законодавству.

"У нас є віддалена ідентифікація, яку виконують компанії для того, щоби вивчити клієнта. У нас є спеціальні алгоритми, які максимально унеможливлюють будь-які шахрайські дії. Ми багато інвестуємо саме в такі технології, які можуть надати нам можливість упевнитися на 100%, що саме клієнт отримує цей кредит, а не якісь шахраї", - розповіла Тамара Соловей.

Вона зазначила: для того, аби клієнт довіряв небанківським установам, він передусім має вивчити ті умови, на яких отримує ці позики.

"Тому що, на жаль, ось ця недостатня фінансова грамотність передусім шкодить самому споживачу. І той міф, наприклад, що мікрокредитні компанії зацікавлені в тому, щоб якось надурити клієнта, щоб сховати від нього ці умови, це насправді не так працює. Ми як компанія, яку регулює Національний банк, самі зацікавлені в тому, щоби клієнт вивчив умови договору до того, як він його укладає", - пояснила директорка компанії.

Тамара Соловей переконує: компаній, які надавали клієнтам мікропозики за надвисокими відсотковими ставками, вже немає на ринку. Тоді, коли вони працювали, ще не було такого регулювання, як зараз.

"У нас уже почала працювати обмежена процентна ставка, яка діє для абсолютно всіх мікрокредитних компаній, без виключення. Максимальна денна процентна ставка, яка може бути нарахована зараз, це 1%", - наголосила директорка компанії "Нові кредити". 

До того ж, існують певні обмеження щодо штрафів.

"Ви не заплатите більш як 50% "тіла", ніж ви отримали кредит, якщо це споживчий кредит; більше, ніж мінімальна заробітна плата, якщо це мікрокредит. Це максимум два "тіла". Все, не може бути нічого більше", - резюмувала Тамара Соловей.

Теги:
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Новини
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НБУ
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