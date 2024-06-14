Coca-Cola знову подала на реєстрацію свої торгові знаки в Росії: як це пояснюють у компанії
У квітні цього року The Coca-Cola Company подала до Федеральної служби з інтелектуальної власності РФ Роспатент заявки на реєстрацію своїх торгових знаків Coca-Cola, Fanta і Sprite, пояснивши це необхідністю збереження інтелектуальних прав
Про це повідомляє Економічна правда.
За словами представників компанії, подача заявок на реєстрацію товарних знаків для збереження інтелектуальних прав у РФ необхідна через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії.
Як стверджують у Coca-Cola Ukraine, станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в Росії залишається зупиненим.
"Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено у 2022 році", - пояснили у пресслужбі компанії.
Крім того, реєстрація також необхідна згідно зі стратегією компанії Coca-Cola, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності.
"Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається зупиненим", - йдеться у повідомленні.
- 22 лютого 2023 року в Reuters інформували, що Coca-Cola, Zara та IKEA заявили про вихід із ринку РФ, але їхні товари досі доступні в Росії.
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