Coca-Cola знову подала на реєстрацію свої торгові знаки в Росії: як це пояснюють у компанії

Про це повідомляє Економічна правда.

За словами представників компанії, подача заявок на реєстрацію товарних знаків для збереження інтелектуальних прав у РФ необхідна через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії.

Як стверджують у Coca-Cola Ukraine, станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в Росії залишається зупиненим.

"Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено у 2022 році", - пояснили у пресслужбі компанії.

Крім того, реєстрація також необхідна згідно зі стратегією компанії Coca-Cola, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності.

"Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається зупиненим", - йдеться у повідомленні.